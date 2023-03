Zwłoki mężczyzny odkryte w zaroślach. To zaginiony 34-latek? Znaleźli też porzucony samochód

Kasina Wielka. Znaleźli zwłoki mężczyzny. To zaginiony 34-letni Tomasz

We wtorek, 28 marca około godz. 14.00 w Kasinie Wielkiej (powiat limanowski) odnaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało znajdowało się w zaroślach w rejonie masywu leśnego. Policja potwierdza, że zmarłym jest poszukiwany od 22 marca 34-letni Tomasz z gminy Kamienica. Mężczyzna po raz ostatni był widziany 19 marca w miejscowości Szczawa. Poruszał się fordem mondeo. Ten pojazd ujawniono w pobliżu ciała. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności śmierci 34-latka, na ten moment nic nie wskazuje na to, by padł on ofiarą przestępstwa. - Jego zwłoki na polecenie prokuratora zabezpieczono do dalszych badań. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci - przekazała "Super Expressowi" st. asp. Jolanta Batko, rzecznik prasowa limanowskiej policji.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.