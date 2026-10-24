Nauka, kino i technologie przyszłości. W Krakowie kończy się Science & Technology Film Festival

Druga edycja Science & Technology Film Festival w Krakowie

W tegorocznym programie festiwalu, odbywającego się od 21 do 24 października, znalazło się 48 filmów z całego świata, w tym pięć premier światowych i 15 europejskich. Pokazom towarzyszyły spotkania z twórcami, debaty oraz konferencje poświęcone najważniejszym wyzwaniom technologicznym współczesności.Jednym z wydarzeń był panel „Nauka czy zasięgi?”, w którym uczestniczyli Joanna Jasitczak, popularna twórczyni internetowa, doktor historii i absolwentka łódzkiej filmówki, oraz dr Daniel Syrek, psycholog, pedagog i edukator. Rozmowę poprowadził Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu”.

„Nauka czy zasięgi?” Jak skutecznie popularyzować wiedzę?

Dyskutowano o tym, jak skutecznie popularyzować wiedzę w świecie zdominowanym przez media społecznościowe. Czy atrakcyjna forma przekazu musi oznaczać uproszczenia? Jak wykorzystać internetowe algorytmy, by wartościowe treści docierały do szerokiej publiczności? Joanna Jasitczak, której humorystyczne filmy zdobywają milionowe zasięgi, jest przykładem twórczyni łączącej wiedzę z rozrywką.Po panelu zaprezentowano odcinki popularnonaukowego serialu Telewizji Polskiej „Smart Tube”, przybliżającego widzom internetowych twórców skupionych na tematyce naukowej.

Od kosmosu po sztuczną inteligencję

Festiwal rozpoczął się od konferencji Space Connect Summit, poświęconej wykorzystaniu technologii kosmicznych w gospodarce, przemyśle i bezpieczeństwie. W kolejnych dniach eksperci rozmawiali między innymi o energetyce jądrowej, nowoczesnym transporcie i technologiach przyszłości.Ważnym wydarzeniem była także konferencja „Water Connect – Polska Woda 4.0”, dotycząca bezpieczeństwa zasobów wodnych i wyzwań klimatycznych. Jedną z jej atrakcji była rozmowa robota z Mateuszem Balcerowiczem, prezesem Wód Polskich.

Światowe premiery i znani reżyserzy

Wśród prezentowanych filmów znalazły się „Baw się dobrze i przeżyj” Gore’a Verbinskiego, twórcy „Piratów z Karaibów”, „Wielki Marsz” Francisa Lawrence’a, będący ekranizacją powieści Stephena Kinga, oraz „Pomniejszony” Jana Kounena.Duże zainteresowanie wzbudził również dokument „Songs of Apollo” Kevina White’a, opowiadający o historii programu kosmicznego Apollo. Producentem wykonawczym filmu jest Tom Hanks. Pokazowi towarzyszyło spotkanie z reżyserem.W programie nie zabrakło produkcji o sztucznej inteligencji, eksploracji kosmosu i przyszłości ludzkości. Pokazy uzupełniały dyskusje, w tym debata „Kino o AI: fikcja czy ostrzeżenie?”, poświęcona filmowym wizjom rozwoju sztucznej inteligencji.

Finałowa gala Science & Technology Film Festival

Druga edycja Science & Technology Film Festival zakończy się w sobotę, 24 października. O godz. 19 w Krakowskim Parku Technologicznym rozpocznie się uroczysta gala, podczas której poznamy laureatów międzynarodowego konkursu filmowego.Festiwal należy od niedawna do prestiżowego European Science Film Association.