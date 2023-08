i Autor: Shutterstock Polacy masowo nie pojawiają się na wizytach u lekarzy specjalistów.

NFZ ujawnia dane. To przez nich nie możesz się dostać do specjalisty. To już plaga! Pacjenci oburzeni

Wielomiesięczne kolejki do lekarzy specjalistów to wina wadliwego systemu? To prawda, ale niepełna. Okazuje się, że winni są nie tylko ci, którzy służbą zdrowia kierują, ale również... sami pacjenci. Wszystko przez to, że nie przychodzimy na umówione wcześniej wizyty i nie odwołujemy ich. Terminy przepadają, a potrzebujący czekają dłużej niż powinni. Tak wynika z danych NFZ. Nieodwołane wizyty to już plaga!