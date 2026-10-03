Nie żyje 16-latek, który spadł z 12. piętra wieżowca. Tragedia w Krakowie

W piątek około godziny 20:04 w Krakowie-Podgórzu, przy ul. Polonijnej, 16-letni chłopiec spadł z wysokości około 12. piętra budynku.

Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez Zespół Ratownictwa Medycznego, życia nastolatka nie udało się uratować.

Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają obecnie policja i prokuratura.

Szokująca śmierć młodego człowieka. 16-latek spadł z dużej wysokości

Wezwanie do służb ratunkowych wpłynęło dokładnie w piątek (2 października) o godzinie 20:04. Informacja przekazana dyspozytorowi była porażająca – z wysokości około dwunastego piętra budynku mieszkalnego przy ulicy Polonijnej w krakowskim Podgórzu wypadł nastolatek. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratownicze. Pierwsze na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa miała przywrócić czynności życiowe 16-latka. Niestety, mimo wysiłków lekarzy i ratowników medycznych, obrażenia powstałe w wyniku upadku z tak ogromnej wysokości okazały się śmiertelne. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon młodego chłopca.

Miejsce tragedii przy ulicy Polonijnej zostało niezwłocznie przekazane funkcjonariuszom policji oraz prokuratorowi. To właśnie pod nadzorem prokuratury prowadzone będą teraz szczegółowe czynności wyjaśniające. Śledczy muszą dokładnie zbadać, co bezpośrednio doprowadziło do tego, że 16-letni chłopiec spadł z dużej wysokości.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy? Tak Nie Uczyłam/-em się, ale pamiętam tylk podstawy, reanimacji bym się nie podjęła/ął