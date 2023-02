Nie żyje ppłk Wojciech Narębski. Był żołnierzem gen. Andersa i opiekunem niedźwiedzia Wojtka

Lawiny w Tatrach. Przez dwa dni pługi będą pracować na zasypanej trasie do Morskiego Oka

W wieku 98 lat zmarł ppłk Wojciech Narębski, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, weteran bitwy pod Monte Cassino i opiekun słynnego niedźwiedzia Wojtka. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, Wojciech Narębski urodził się w 1925 r. we Włocławku. Pierwsze lata życia spędził w Wilnie. Jako nastolatek zaangażowany w konspirację antysowiecką. Aresztowany i uwięziony w Łukiszkach, a następnie w mieście Gorki. Zwolniony z sowieckiego więzienia po podpisaniu układu Sikorski-Majski dołączył do armii gen. Andersa. Jako dziewiętnastolatek uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino, transportując pod ostrzałem niemieckim skrzynie z pociskami artyleryjskimi dla polskich żołnierzy. Po wojnie skupił się na karierze akademickiej. Od 1965 r. pracownik Muzeum Ziemi PAN w Krakowie. Uczestnik pierwszej powojennej wyprawy na Spitsbergen. Badacz, naukowiec, wreszcie społecznik i aktywny kombatant przybliżający historię 2. Korpusu. Profesor nadzwyczajny (od 1973) i zwyczajny (1986). Uznany geochemik, mineralog i petrolog. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych, Gwiazdą za Wojnę 1939-1945 (Wielka Brytania), Gwiazdą Italii (Wielka Brytania), Medalem Obrony (Wielka Brytania), Medalem Wojny 1939-1945 (Wielka Brytania), Orderem Zasługi Republiki Włoskiej (Włochy).

- Był ostatnim żyjącym, mieszkającym w Krakowie uczestnikiem walk w bitwie pod Monte Casino. Opiekunem słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zaangażowanym w krzewienie wiedzy o wydarzeniach historycznych wśród młodego pokolenia. To zadanie – świadczenia o minionych wydarzeniach, które zmieniały oblicze Polski i Europy – przyjął jako misję, którą realizował niemal do ostatnich swoich dni. Jego odejście to niepowetowana strata - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kiedy pogrzeb ppłk. Wojciecha Narębskiego?

Pogrzeb ppłk. Wojciecha Narębskiego odbędzie się w sobotę, 11 lutego. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 10.00 w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Eucharystii będzie przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Pochówek nastąpi na Cmentarzu Grębałowskim. Uroczystości będą miały charakter państwowy.

