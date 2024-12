Niedźwiedzie w Tatrach przerażone! Jest apel Tatrzańskiego Parku Narodowego

Zakaz odpalania petard w całym Zakopanem! Władze apelują, proszą i grożą grzywnami

Dla turystów to chwila dobrej zabawy, a dla zwierząt ogromny strach i cierpienie! Nie strzelajcie w Sylwestra, bo odpalane raz po raz petardy wywołują gigantyczny stres u zwierząt, także tych dziko żyjących w górach - takie apele jak co roku kieruje do turystów Tatrzański Park Narodowy. "Prosimy: NIE STRZELAJ W SYLWESTRA! Dobra zabawa może odbyć się bez petard i fajerwerków. Nasza akcja zrodziła się troski o zwierzęta, zarówno te dzikie, jak i bezdomne, gospodarskie i domowe, u których huk i strzały powodują ogromny stres i dla których noc sylwestrowa jest po prostu koszmarem. W sylwestra można się bawić na tyle innych sposobów! Nie odpalajmy petard i fajerwerków!" - piszą pracownicy TPN na swojej stronie internetowej. To nie tylko prośba! Za odpalanie petard nie tylko podczas Sylwestra w Zakopanem i na terenie TPN grożą od paru lat grzywny - przez cały rok.

"Pamiętajmy, że huk petard szkodzi zwierzętom, zarówno dzikim, jak i domowym"

Przed sylwestrem władze Zakopanego przypominają o całorocznym zakazie używania petard, fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych, który wszedł w życie 23 grudnia 2019 roku. "Miasto Zakopane nie organizuje pokazu fajerwerków podczas Sylwestra i wszystkich mieszkańców i turystów również zachęcamy, by w trosce o bezpieczeństwo i zwierzęta znajdujące się na terenie miasta oraz Tatrzański Park Narodowy nie używali petard, rac oraz innych materiałów pirotechnicznych. Pamiętajmy, że huk petard szkodzi zwierzętom, zarówno dzikim, jak i domowym. Sztuczne ognie mogą stanowić także zagrożenie dla osób, które je odpalają, bądź znajdują się w pobliżu. Apelujemy także, by na czas Sylwestra zawczasu zadbać o bezpieczne schronienie dla zwierząt domowych i zapewnić im odpowiednie warunki lub środki uspokajające" - piszą przedstawiciele władz Zakopanego.

