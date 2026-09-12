Niedźwiedzie wyszły na ruchliwy szlak w Tatrach! Wszystko się nagrało

Niedźwiedzia rodzina wyszła na szlak w Tatrach. Turyści byli tuż obok

Nagranie z Doliny Chochołowskiej opublikował w mediach społecznościowych profil Tatry. Film trwa zaledwie kilkanaście sekund, ale widać na nim całą niedźwiedzią rodzinę. Najpierw z zarośli na szlak wychodzi dorosła niedźwiedzica. Chwilę później za nią pojawia się trójka młodych. Zwierzęta przechodzą przez szlak i ruszają dalej w górę.

„Wyglądają na będące w świetnej kondycji, młode porządnie podrosły i nadal spokojnie wędrują swoimi ulubionymi szlakami turystycznymi” – napisano w opisie nagrania.

Niedźwiedź na szlaku? Nie zbliżaj się, żeby zrobić zdjęcie! Zachowaj spokój, wycofaj się

Co ważne, w pobliżu znajdowali się ludzie. Niedźwiedzie nie zachowywały się jednak agresywnie ani nie wyglądały na przestraszone. Spokojnie kontynuowały swoją wędrówkę.

Nagranie szybko wywołało reakcje internautów. Jedna z osób napisała, że spotkała tę samą rodzinę podczas samotnego zejścia z Trzydniowiańskiego Wierchu. Do spotkania miało dojść na wąskiej ścieżce.

Takie sytuacje przypominają, że podczas wycieczki w Tatry można natknąć się na dzikie zwierzęta. Niedźwiedzie zwykle unikają ludzi. Dzięki bardzo dobremu węchowi i słuchowi często wcześniej wyczuwają ich obecność i schodzą z drogi.

Jeśli jednak niedźwiedź pojawi się na szlaku, nie należy się do niego zbliżać ani próbować robić zdjęć z małej odległości. Trzeba zachować spokój, dać zwierzęciu możliwość odejścia i powoli się wycofać.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie