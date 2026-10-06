Nielegalny wyścig zakończył się tragedią. Drugi kierowca z zarzutem!

20-latek został zatrzymany w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło w sobotę (3 października) około godz. 17.30 na ul. Piłsudskiego w Nowym Sączu. Podczas wtorkowego briefingu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzut udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym.

Kierowca BMW złożył wyjaśnienia. Opisał w nich m.in. moment rozpoczęcia jazdy oraz moment wypadku. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie ujawnia szczegółów jego wyjaśnień.

Śledczy sprawdzają, kiedy rozpoczął się wyścig

Według wstępnych ustaleń prokuratury kierowca BMW dotarł do przejścia dla pieszych krótko po tym, jak jadący przed nim Volkswagen potrącił 50-letniego mężczyznę. Kierowca BMW zatrzymał się przed przejściem.

Śledczy próbują teraz dokładnie odtworzyć przebieg przejazdu obu samochodów. Sprawdzają m.in., kiedy kierowcy mieli rozpocząć wspólną jazdę oraz z jakimi prędkościami się poruszali. Analizowane są nagrania monitoringu, a policjanci zabezpieczają kolejne materiały.

Będziemy weryfikować wszystkie okoliczności, w tym, kiedy mężczyźni wspólnie rozpoczęli tę jazdę, w jakich okolicznościach doszło do spotkania i jaki był przebieg tego zdarzenia – powiedziała prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Prokuratura nie wyklucza również, że w nielegalnym wyścigu mogły uczestniczyć inne osoby.

Jak ustalili śledczy, kierowcy BMW i Volkswagena znali się od około półtora roku. 20-latek nie był wcześniej karany za przestępstwa, ale podobnie jak drugi podejrzany otrzymywał mandaty za wykroczenia drogowe, w tym za przekroczenie prędkości.

Za udział w nielegalnym wyścigu samochodowym grozi do pięciu lat więzienia. Prokuratura chce, aby 20-latek został tymczasowo aresztowany. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w środę rano.

21-latek już trafił do aresztu

Wcześniej zarzuty usłyszał 21-letni kierowca Volkswagena, który został zatrzymany po wypadku. Prokuratura zarzuciła mu spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w związku z nielegalnym wyścigiem. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Śledczy nadal ustalają dokładne okoliczności tragedii. Na miejscu pracował biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wstępne badania pozwoliły oszacować prędkość Volkswagena w chwili potrącenia. Ostateczne ustalenia ma przynieść kompleksowa opinia biegłego.

Wcześniej prokuratura informowała, że Volkswagen poruszał się z prędkością co najmniej 120 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 60 km/h.

Śledczy czekają także na wyniki badań toksykologicznych 21-letniego kierowcy. Pobrana od niego krew jest badana pod kątem obecności niedozwolonych substancji. Wyniki mogą być znane w przyszłym miesiącu.

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok 50-letniego pieszego. Prokuratura czeka na ostateczną opinię biegłego.

Pieszy zginął na przejściu

Do tragedii doszło w sobotę (3 października) około godz. 17.30 na ul. Piłsudskiego w Nowym Sączu. 50-letni mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych, prowadząc na smyczy psa.

Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, aby przepuścić pieszego. Wtedy lewym pasem kierujący Volkswagenem 21-latek miał wyprzedzać zatrzymujący się pojazd. Samochód potrącił pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku nadal trwa.