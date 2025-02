Naukowcy potwierdzili. W jaskini dochodziło od przerażających praktyk. "Wskazują na to ślady na zachowanych kościach"

Na krakowskim osiedlu Krowodrza Górka co najmniej trzykrotnie miało dojść do niepokojących incydentów z udziałem nieznanego mężczyzny, który zaczepiał dzieci oferując im przekąski i pieniądze w zamian za towarzystwo. Na szczęście nie ma informacji, by którekolwiek z dzieci uległo namowom nieznajomego i zostało skrzywdzone.

- Nieznany młody mężczyzna wszedł za grupą chłopców do Carrefour cały czas się im przyglądając. Gdy chłopcy wyszli ze sklepu, od razu wyszedł za nimi. Chłopcy po wyjściu ze sklepu rozdzielili się, a mężczyzna poszedł za jednym z nich proponując mu, że kupi mu chipsy jeśli z nim pójdzie. Chłopiec oddalił się i bezpiecznie wrócił do domu. Ten sam mężczyzna zauważył dwóch chłopców z wcześniejszej grupy wracających z Żabki przy KZ21 i ruszył w ich stronę. Gdy uciekli na klatkę w KZ19 mężczyzna zaczął się dobijać do szyby w drzwiach wejściowych na klatkę. Chłopcom nic się nie stało i bezpiecznie schronili się u kolegi. Z relacji jednego z kolegów pomiędzy pierwszym a drugim incydentem mężczyzna zaczepiał dzieci na “kolorowym placyku” przy SP15 - pisze pani Agata.

O sprawie została poinformowana dyrekcja szkoły podstawowej nr 15; która wysłała rodzicom informację o potencjalnym zagrożeniu oraz policja. Mundurowi sprawdzają zapisy monitoringu, żeby ustalić tożsamość podejrzanego mężczyzny. Obiecali również zwiększyć liczbę patroli na osiedlu.

Rysopis mężczyzny, który miał zaczepiać dzieci

Na podstawie relacji chłopców, których miał zaczepiać mężczyzna, został stworzony jego rysopis.

wiek około 27-30 lat

ciemnobrązowe kręcone włosy

brązowa kurtka (najprawdopodobniej taki kolor)

jasne szare obuwie sportowe (chyba Nike)

Trzy osoby, w tym dziecko, nie żyją. 27-latek wskazany jako sprawca