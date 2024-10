Krakowska policja szuka osób pokrzywdzonych przez Wydawnictwo Feniks Sebastian Niewiadomski. Chodzi o autorów książek, którzy zawarli z wydawnictwem umowę i nie doczekali się jej realizacji. W tej sprawie mundurowi prowadzą postępowanie prowadzone w kierunku oszustwa. Autorzy oszukani przez nieuczciwego przedsiębiorcę mogą zgłaszać się na policję osobiście, telefonicznie, lub mailowo.

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa przez Wydawnictwo Feniks Sebastian Niewiadomski z siedzibą w Krakowie, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego. W sprawie zachodzi konieczność ustalenia wszystkich osób, które mogą być pokrzywdzone działaniami Wydawnictwa Feniks, dlatego zwracamy się z prośbą do autorów książek, którzy podpisali z Wydawnictwem Feniks Sebastian Niewiadomski umowę wydawniczą, a z której się ono nie wywiązało o zgłaszanie tego faktu na adres email: [email protected] z podaniem swoich pełnych danych adresowych i wskazaniem najbliższej jednostki policji, w której mogłoby się odbyć przesłuchanie lub o kontakt telefoniczny z sekretariatem Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Krakowie pod numerem 47-83-52-450 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) - czytamy w policyjnym komunikacie.