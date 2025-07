Spis treści

Tatrzańska nowość dla turystów. Bilety drogie jak nigdy

W Tatrach już jakiś czas temu pojawiła się nowa forma transportu, a mianowicie elektryczne busy wożące turystów z Zakopanego w okolice Morskiego Oka. Inicjatywa realizowana przez Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ma na celu ograniczenie ruchu konnego oraz promowanie bardziej ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych. Okazuje się jednak, że ceny biletów takich przejazdów wołają o pomstę do nieba!

Ile kosztuje bilet na elektryczny bus na Morskie Oko? [CENY]

Obecnie koszt przejazdu elektrycznym busem na Morskie Oko to od 80 do 90 zł, co nadal stanowi znaczącą różnicę względem tradycyjnych busów spalinowych, które oferują przejazd za około 15 zł.

Nowe busy uwzględniają również potrzeby osób z niepełnosprawnościami - dla nich oraz ich opiekunów przewidziano bezpłatny przejazd aż pod samo Morskie Oko. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób towarzyszących – członek rodziny zapłaci 169 zł, a młodzież i seniorzy towarzyszący osobie z niepełnosprawnością – 135 zł.

Elektryczne busy nad Morskim Okiem

Busy kursują z Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem i dowożą turystów do Włosienicy, czyli ostatniego punktu przed Morskim Okiem. Co ciekawe, wybór elektryka pozwala także na poznawanie przyrody i wielu ciekawostek – w trakcie jazdy można bowiem posłuchać informacji o Tatrach i ich ekosystemie.

Nowoczesne pojazdy zostały zakupione za ponad 3 mln zł, a ich pojawienie się jest efektem porozumienia zawartego w lutym 2025 r. Władze TPN wraz z resortem klimatu zdecydowały wówczas o stopniowym ograniczaniu transportu konnego na popularnej trasie oraz modernizacji floty przewozowej. Czy jednak cena biletów na przejazdy nie będzie odstraszać turystów? Czas pokaże, lecz bez wątpienia koszt transportu do najtańszych nie należy.