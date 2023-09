WIADOMOŚCI

Nieznane oblicze Tatr. Poznaj 8 ciekawostek, które na zawsze zmienią postrzeganie polskich gór [GALERIA]

Klaudia Bobela 14:35

Tatry to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Co roku stolicę Podhala odwiedza tysiące osób. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Tatry skrywają w sobie wiele mrocznych historii. Sprawdź, co w górach zrobili Naziści i czego poszukiwali Sowieci. Odkryj, co leży na dnie Morskiego Oka, skąd się wzięły muszelki przy ludowych strojach Górali i wiele więcej!