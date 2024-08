Są najliczniejszą zagraniczną grupą w Zakopanem. Dla nich to Las Vegas! "Rodakom proponuję trzy rzeczy"

O Zakrzówku słyszał już niemalże każdy. Malowniczy obszar niedaleko Krakowa znany jest głównie ze względu na zalany kamieniołom, który stworzył naturalny i piękny zbiornik wodny. W 2022 roku oficjalnie otworzono tam kompleks basenów i kąpielisk, co sprawiło, że w okresie letnim to jeden z najbardziej atrakcyjnych punktów tego regionu. Chętnych do odwiedzenia obiektu nie brakuje, lecz teraz ilość osób przyjeżdżających na Zakrzówek może się zmniejszyć ze względu na powstanie nowego basenu w okolicy. Mowa oczywiście o wręcz historycznym basenie miejskim w Gorlicach, który w ostatnim czasie przeszedł gruntowny remont. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Modernizacja basenu miejskiego w Gorlicach. Prace zakończone

Historia basenu miejskiego w Gorlicach sięga roku 1976, kiedy to po raz pierwszy udostępniono go mieszkańcom. Po wielu latach jednak zdecydowano się na renowację całego obiektu, a prace remontowe właśnie się zakończyły. Co więc czeka na odwiedzających?

Kąpielisko w Gorlicach to aktualnie jedno z najlepszych miejsc tego typu w regionie. Basen jest dostosowany do osób w różnym wieku oraz posiada ciekawe atrakcje - zjeżdżalnie czy hydromasażery. Strefa rekreacyjna jest bardzo rozbudowana, więc w szczególności najmłodsi będą zachwyceni. Rodzice natomiast będą mogli odpocząć w strefie relaksu, na kładkach lub leżakach.

Chcąc odwiedzić baseny w Gorlicach, należy pamiętać o zakupie biletów. Dla osób dorosłych jest to koszt 30 zł, jednak po godzinie 16:00 cena spada do 22 zł. Dzieci oraz studenci mogą liczyć na zniżki, płacąc odpowiednio 20 zł i 15 zł po godzinie 16:00.