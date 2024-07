Jeszcze nie weszła w życie, a już budzi kontrowersje. Chodzi o uchwałę rady miejskiej w Krakowie zmieniającą regulamin Parku Zakrzówek. Kontrowersyjny przepis brzmi: "Mieszkańcy Krakowa, posiadający Kartę Krakowską, mogą wejść na teren Parku Zakrzówek poza kolejnością". Uchwała była pomysłem klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem na jej temat wypowiedział się właśnie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Wojewoda zapowiedział podjęcie wobec decyzji radnych działań nadzorczych. Jego służby kwestionują bowiem legalność kontrowersyjnej uchwały. Chodzi o kwestię równego dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Uchwała - według wojewody - może łamać konstytucyjną zasadę równości i wolności.

Wojewoda ma prawo uchylić uchwałę, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z aktami prawnymi wyższego rzędu. Jeśli taka decyzja zapadnie, krakowski samorząd miejski będzie mógł złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie wojewody. Wówczas kwestia legalności uchwały zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w toku postępowania sądowoadministracyjnego. Poniżej komunikat wojewody małopolskiego.

9 lipca 2024 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została przekazana uchwała Rady Miasta Krakowa z 3 lipca w sprawie zmiany regulaminu Parku Zakrzówek. Uchwała ta wskazuje, że mieszkańcy Krakowa, w szczególności osoby posiadające Kartę Krakowską, będą mogły wejść na teren Parku poza kolejnością. W związku z dużym zainteresowaniem tą sprawą podajemy, że służby prawne Wojewody Małopolskiego dokonały wstępnej analizy uchwały. Już na tym etapie pojawiły się istotne wątpliwości w zakresie zgodności tejże uchwały z konstytucyjnymi zasadami wolności i równości, w tym – z zasadą równego dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Dlatego też Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie nadzorcze, w ramach którego zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o przedstawienie wyjaśnień dotyczących kwestii budzących największe zastrzeżenia. Na zajęcie stanowisk wskazaliśmy termin do 17 lipca. Po zapoznaniu się z tymi stanowiskami będziemy kontynuować ocenę nadzorczą. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.