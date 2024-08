Nowa atrakcja w Krynicy-Zdroju. Kuracjusze i turyści będą zachwyceni

Krynica-Zdrój to piękne miasto uzdrowiskowe położone w województwie małopolskim. Co roku do miejscowości przybywa wielu odwiedzających, a spora część z nich to kuracjusze.

Co ciekawe, okazuje się, że od niedawna w mieście funkcjonuje nowa atrakcja, która robi wrażenie niemalże na każdym. Mowa oczywiście o słynnym amfiteatrze w okolicach dolnej stacji kolejki PKL na Górę Parkową. O owej inwestycji było głośno od lat, bowiem w mieście brakowało miejsca, w którym mogłyby odbywać się różnego rodzaju wydarzenia kulturowe. Teraz jednak jest to możliwe i pierwsi gości mogli już uczestniczyć m.in. w festiwalu im. Jana Kiepury.

Nie mieliśmy sceny, gdzie mogłyby odbywać się koncerty, eventy czy festiwale. Budowa amfiteatru otwiera przed nami nowe horyzonty. W sezonie letnim ma szansę stać się kulturalnym centrum Krynicy - mówił burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, gazetakrakowska.pl.

W obiekcie czeka aż 1000 miejsc, z czego 300 jest zadaszonych. Co ciekawe, amfiteatr został wykonany z naturalnych elementów, więc idealnie wpasował się w otoczenie miejscowości i zachwyca. To jednak niejedyna atrakcja w mieście. Co jeszcze warto zobaczyć w Krynicy-Zdroju? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co robić w Krynicy-Zdroju? Te miejsca warto zobaczyć

Krynica-Zdrój to miejscowość położna w Beskidzie Sądeckim, więc oferuje naprawdę piękne widoki. Chcąc je podziwiać, najlepiej wybrać się na Górę Parkową, na którą możesz dostać się kolejką linową. Popularnością cieszy się również Jaworzyna Krynicka, na którą także można wjechać.

Dla osób mniej aktywnych, lecz pragnących wiedzy, polecamy wybrać się np. do Muzeum Nikifora - miejsce poświęcone twórczości Nikifora Krynickiego. Miasteczko słynie też z bogatej oferty spa i leczniczych zabiegów, z których z pewnością będą chcieli skorzystać kuracjusze. Będąc w Krynicy-Zdroju warto także udać się na spływ Popradem oraz na spacer po parku Słotwińskim. W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziecie fotografie nowego amfiteatru oraz pozostałych równie pięknych atrakcji miasta.