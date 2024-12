Nowe informacje o tragedii na komisariacie w Krakowie. Znamy wyniki sekcji zwłok

Dramat w Krakowie. Zabrał broń policjantowi i strzelił

Nie milkną echa tragedii, do której doszło w Krakowie. W nocy z wtorku na środę (3/4 grudnia) w Krakowie policjanci zostali wezwani do awantury domowej, która miała mieć miejsce przy ul. Wawrzyńca. W jej trakcie śmiertelnie raniona została 24-letnia kobieta. Była ona partnerką 23-latka, lecz chciała zerwać tę relację, co doprowadziło mężczyznę do furii. Po ataku na partnerkę, agresor targnął się na własne życie, ale przeżył. Młody mężczyzna został zatrzymany i trafił na komisariat przy ul. Szerokiej. Nazajutrz miał być przesłuchiwany, jednak niespodziewanie ukradł broń jednemu z policjantów i oddał strzał. Niestety, okazał się być śmiertelny.

Co wykazała sekcja?

W czwartek (5 grudnia) krakowska prokuratura okręgowa ujawniła wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety i mężczyzny. - Na ciele młodej kobiety ujawniono liczne rany, głównie okolic klatki piersiowej oraz brzucha. W wyniku zranień doszło do uszkodzenia żyły szyjnej, także obu płuc, wątroby oraz prawej nerki. Kobieta na rękach miała liczne obrażenia obronne. Do śmierci doszło w wyniku wykrwawienia – poinformowała prok. Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, cytowana przez Radio Eska Kraków. Bożek-Michalec dodała, że w przypadku mężczyzny "ujawniono ranę postrzałową okolicy głowy". – Nie ujawniono żadnych innych ran, które mogłyby spowodować jego śmierć – dodała prokurator. Wcześniej media informowały, że w kierunku 23-latka strzelała próbująca go powstrzymać policjantka, ale chybiła.

Sprawę tragedii na krakowskim komisariacie wyjaśnia nie tylko prokuratura, ale również Wydział Kontroli Komendy Głównej Policji.

Źródło: Radio Eska Kraków

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.