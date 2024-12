Śmierć na komisariacie w Krakowie. Nowe informacje w sprawie tragedii

Co stało się wcześnie rano w środę, 4 grudnia na komisariacie przy ul. Szerokiej w Krakowie? Wiadomo, że zginął tam 23-letni mężczyzna, który kilkanaście godzin wcześniej został zatrzymany po awanturze w kamienicy przy ul. św. Wawrzyńca. W jej trakcie śmiertelnie raniona została 24-letnia kobieta. Była ona partnerką 23-latka, lecz chciała zerwać tę relację, co doprowadziło mężczyznę do furii. Po ataku na partnerkę agresor targnął się na własne życie, lecz zrobił to nieskutecznie. Wtedy został zatrzymany i trafił na komisariat przy ul. Szerokiej. Nazajutrz miał być przesłuchiwany. Wówczas wykorzystał sytuację i ukradł broń jednemu z policjantów.

Z informacji Onetu wynika, że w kierunku 23-latka strzelała próbująca go powstrzymać funkcjonariuszka policji, lecz chybiła. Taką wersję zdarzeń miało potwierdzić badanie zwłok mężczyzny, które nie wykazało, by kule wystrzelone przez policjantkę znalazły się w ciele 23-latka. Okoliczności tragicznego zdarzenia na komisariacie są wyjaśniane przez samą policję oraz prokuraturę.

Oficjalnie śledczy milczą na temat szczegółów sprawy. Prokuratura ograniczyła się do lakonicznego komunikatu:

- Wczoraj [3 grudnia - dop. red.] około godziny 23:00 operator WPCR otrzymał informację z prośbą o interwencję w jednym z mieszkań przy ul. Wawrzyńca w Krakowie. Lokatorka kamienicy zgłaszała awanturę w mieszkaniu swojej znajomej w tej kamienicy. Po wejściu siłowym przy pomocy straży pożarnej, w mieszkaniu policjanci znaleźli ranną 24-latkę oraz 23-letniego mężczyznę po próbie samobójczej. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie wskutek obrażeń ciała zmarła. Natomiast w mieszkaniu wykonywane były oględziny z udziałem prokuratora. 23-latka podejrzewanego o dokonanie uszkodzenia ciała kobiety, policjanci przekonwojowali do KP I w Krakowie, gdzie wykonywano z nim czynności. Dzisiaj przed godziną 6:00, w komisariacie podczas dalszych czynności zatrzymany wyrwał broń policjantowi. Mężczyzna nie żyje, okoliczności jego śmierci są skrupulatnie wyjaśniane.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

