Uzdrowiska w Polsce. Lista miejscowości coraz dłuższa!

Uzdrowiska to wyjątkowe miejsca z walorami leczniczymi, które umożliwiają pobyt w połączeniu z różnymi zabiegami zdrowotnymi. W Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych są wymienione wszystkie regulacje, które dana miejscowość musi spełnić, by uzyskać status - najczęściej wystarczą naturalne surowce oraz właściwości lecznicze klimatu.

Co ciekawe, na ten moment na terenie naszego kraju takich miejsc jest 47, lecz liczba ta już niebawem może się zwiększyć! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe uzdrowisko w Małopolsce. Gmina jest dobrej myśli

Lista miejscowości uzdrowiskowych w Polsce lada moment może się powiększyć o kolejną pozycję, którą miałaby być gmina Łabowa. W okolice owego regionu wchodzą takie wsie, jak np. Łabowa, Barnowiec, Kamianna czy Czaczów, oferujące mnóstwo atrakcji dla odwiedzających.

Mieszkańcy wsi Kamianna od dłuższego czasu twierdzili, że w ich miejscowości istnieją źródła wód leczniczych, co w końcu postanowiono sprawdzić. Wykonano więc odwierty i znaleziono złoża, a gmina rozpoczęła tym samym starania o utworzenie strefy uzdrowiskowej.

Poseł Patryk Wicher poinformował już media, iż Łabowa znalazła się na liście gmin, które mogą starać się o status uzdrowiska. By jednak wszystko się udało, potrzebne są badania, które sporo kosztują, a gmina nie jest w stanie udźwignąć tak wysokich kosztów sama.

Rozpoczęliśmy więc rozmowy z marszałkiem nad utworzeniem specjalnego funduszu, który mógłby wspierać te gminy na terenie małopolski, które chcą starać się o statut uzdrowiskowy. To nie są duże środki dla województwa, a dla tych gmin mogą stać się kołem zamachowym dla rozwoju. Jeżeli to się uda zyskamy kolejną strefę ochrony uzdrowiskowej, a w przyszłości może uzdrowisko. Rozmawiamy o środkach na takie zadanie i mamy nadzieję, że to się uda - mówił Poseł Patryk Wicher, gazetakrakowska.pl.

Co ciekawe, jeśli gmina uzyska fundusze i spełni wszelkie kryteria, by zostać uzdrowiskiem, Kamianna stanie się najprawdopodobniej jedynym miejscem w Polsce, które będzie mogło pochwalić się walorami leczniczych wód mineralnych oraz leczniczymi walorami miodu.

Kamianna to bowiem miejscowość słynąca z produkcji miodu, a tradycja pszczelarska rozwijała się tam od lat i stała się integralną częścią lokalnej kultury. To właśnie tu znajduje się Muzeum Pszczelarstwa, które co roku przyciąga miłośników pszczół oraz ośrodki apiterapii. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się okolica wsi na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii powyżej.