Nowy akademik powstanie w sąsiedztwie siedmiu wydziałów, co znacznie ułatwi studentom dostęp do zajęć i bibliotek. W budynku znajdzie się miejsce dla 200 osób. Za realizację inwestycji odpowiada krakowska firma Texom. Koszt budowy to niemal 30 mln zł. Zgodnie z umową, wykonawca ma 18 miesięcy na zakończenie prac. Firma zobowiązała się do wykonania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego niezbędnego do realizacji inwestycji.

- To bardzo ważna data w najnowszej historii uniwersytetu. W końcu, po wielu latach, rozpoczynamy budowę nowego akademika położonego na III Kampusie na Ruczaju – tam, gdzie studiuje jedna trzecia studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił rektor UJ, prof. Piotr Jedynak.

W nowym akademiku powstaną pokoje jedno- i dwuosobowe oraz pokoje rodzinne, co jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby studentów. Każde piętro zostanie wyposażone w co najmniej dwie ogólnodostępne kuchnie z jadalniami. Na parterze budynku znajdą się portiernia, pomieszczenia administracyjne, strefa studenta z tarasem oraz palarnia. W pobliżu obiektu staną wiaty rowerowe, co z pewnością ucieszy miłośników jednośladów.

W planach kolejny akademik

Uniwersytet Jagielloński nie poprzestaje na budowie jednego akademika. W planach jest budowa drugiego obiektu na Ruczaju, w sąsiedztwie Wydziału Matematyki i Informatyki. W tym akademiku miejsce znalazłoby kolejnych 200 studentów.

Aby polepszyć warunki bytowe studentów, UJ pracuje także nad reorganizacją części pokoi w domu studenckim Racławicka. Od nowego roku akademickiego do dyspozycji studentów oddanych ma być ok. 40 miejsc. Prace remontowe prowadzone są również w akademiku Żaczek. Modernizacja obejmuje m.in. odnowienie pomieszczeń mieszkalnych i poprawę standardu wyposażenia.

