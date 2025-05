Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Informatyka, WOS, niemiecki, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 14.05.2025

Lada moment wakacje, więc wielu Polaków jak co roku uda się do Zakopanego, by wypocząć i zobaczyć na własne oczy tak słynną na cały kraj miejscowość. Spacer po Krupówkach i zakup podhalańskiego oscypka to oczywiście punkt obowiązkowy. Niestety wielu turystów rezygnuje z posmakowania tej kultowej serowej przekąski ze względu na kolejki - dla wielu osób, które lubią szybkie zakupy oraz dla zagranicznych turystów taka sprzedaż jest niewygodna. Na szczęście problem ten może rozwiązać jeszcze w tym sezonie "oscypkomat"!

W Zakopanem stanął "bacomat". Tu oscypki kupimy przez całą dobę

Turyści udający się do zakopiańskiej Olczy od pewnego czasu mogą natknąć się na niecodzienną atrakcję. Jak donosi "Tygodnik Podhalański", przy drodze stanął automat z oscypkami, nazywany "bacomatem" lub "oscypkomatem". Prawdopodobnie jest to pierwszy tego typu automat na Podhalu, który działa na podobnej zasadzie jak te znane z kawą czy słodyczami, z tą różnicą, że zamiast nich oferuje lokalne przysmaki - góralskie sery.

Czy taka inwestycja to dobry pomysł? Wprawdzie w szczycie sezonu Krupówki pełne są stoisk z lokalnymi produktami, jednak poza nim, gdy bacówki są nieczynne, "oscypkomat" może stanowić dogodne rozwiązanie dla spragnionych regionalnych smaków turystów oraz dla osób, które wolą same na spokojnie dokonać wyboru bez kontaktu z drugim człowiekiem. Nowa maszyna nie przypadła jednak do gustu wszystkim.

"Bacomat" w Zakopanem. Internauci nie gryźli się w język

Pod postem zamieszczonym przez Tygodnik Podhalański na Facebooku lada moment znalazło się mnóstwo opinii internautów. W sekcji komentarzy można natknąć się na wpisy, które w większości przypadków obrazują, iż mało kto jest przekonany do nowej maszyny z przekąskami.

To jakieś chińskie podróbki

Oryginalny oscypek tylko z bacówki. W tym tutaj oscypek taki sam jak w Lidlu.

w środku w maszynie siedzi baca doi owce robi serek i zawija w sreberko

Może z Temu te oscypki