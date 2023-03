i Autor: Małopolska Policja 54-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i trafił do aresztu.

Próba rozboju

Nożem zastraszył ekspedientkę sklepu. Przed policją uciekł do... schowka na węgiel

Mężczyzna podejrzewany o grożenie nożem ekspedientce sklepu w Wieliczce trafił do aresztu. Policjanci zatrzymali go w nietypowym miejscu. 54-latek tak mocno chciał uniknąć spotkania z mundurowymi, że ukrył się przed nimi w... schowku na węgiel. Śledczy zarzucają mu, że na początku lutego usiłował dokonać rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zatrzymany trafił do aresztu.