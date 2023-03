i Autor: Małopolska policja Oddał strzał z wiatrówki i pozbawił 32-latka oka! Tragiczny finał kłótni

20-latek aresztowany

Oddał strzał z wiatrówki i pozbawił 32-latka oka! Tragiczny finał kłótni

Do dramatu doszło w miejscowości Zręczyce w gminie Gdów (Małopolskie). 20-latek strzelił z wiatrówki do 32-letniego mężczyzny i pozbawił go wzroku w oku - poinformowała w środę (8 marca 2023) policja. Sąd zastosował wobec 20-latka trzymiesięczny areszt.