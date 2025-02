O krok od wypadku przez bobry! Interweniowali strażacy

Walka z bobrami w gminie Krzeszowice. Gryzą drzewa, stwarzając zagrożenie dla kierowców i dla linii energetycznej

Bobry to zwierzęta chronione, ale ich działalność nie zawsze spotyka się z entuzjazmem. Nie dość, że budują tamy, które na terenach zamieszkałych uniemożliwiają swobodny przepływ wody i mogą wywołać tym szkody, to jeszcze podgryzają drzewa, by z czegoś te tamy zbudować. Walka ze skutkami szkód wyrządzonych przez bobry nie jest prosta. Ponieważ to zwierzęta chronione, nie można ot tak, po prostu rozprawić się z ich tamą. Trzeba mieć zgodę. "Rozbiórka tam bobrowych możliwa jest po otrzymaniu decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego o wydanie, której Wody Polskie występują do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozbiórka możliwa jest w terminie określonym w wyżej wymienionej decyzji" - czytamy na stronie samorzad.gov.pl.

Duże pnie pogryzione u podstawy mogły w każdej chwili zwalić się na drogę i spowodować tragiczny wypadek

Ale jeśli chodzi o wycinkę drzew, które po nadgryzieniu przez bobry zagrażają bezpieczeństwu, nie ma już na takich przeszkód. Dlatego kiedy strażacy z OSP Zalas w gminie Krzeszowice dostali zgłoszenie o drzewach, które z powodu bobrów zaczęły stwarzać zagrożenie, mogli działać od razu. Duże pnie pogryzione u podstawy przy ulicy Kopalnianej w Zalasie mogły w każdej chwili zwalić się na drogę i spowodować tragiczny wypadek, inne wisiały nad linią energetyczną. Strażacy przyjechali na miejsce i usunęli zagrożone powaleniem drzewa przy użyciu podnośnika. Jak opowiada w "Dzienniku Polskim" Marcin Chalcarz, prezes OSP Zalas, nie był to pierwszy raz, a interwencje strażaków związane z bobrami powtarzają się od dwóch lat.

Autor:

Quiz. Kraków w polskich piosenkach. Jak dobrze znasz przeboje o stolicy Małopolski? Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment piosenki „Sierpień w Krakowie” Macieja Maleńczuka. „Sierpień w Krakowie, a miał być gdzie indziej, ale tam to tylko mogłem...” stracić swe życie upić się w bramie odnaleźć miłość Następne pytanie