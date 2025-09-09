W poniedziałek, 8 września, Kraków został dotknięty intensywnymi burzami, które spowodowały poważne podtopienia w wielu częściach miasta.

Straż pożarna interweniowała 216 razy w Krakowie w związku z zalaniami ulic, parkingów i budynków.

Z powodu niedrożnych studzienek kanalizacyjnych i zalanych przejazdów, komunikacja miejska w Krakowie doświadczyła utrudnień, w tym skrócenia tras autobusowych i tramwajowych.

Podtopienia dotknęły m.in. stację Kraków-Bronowice, parking podziemny w galerii handlowej na Bronowicach oraz główne arterie komunikacyjne na zachodzie miasta i w Podgórzu.

Oberwanie chmury nad Krakowem. Skutki nawałnic

Poniedziałkowe (8 września) burze nad Krakowem okazały się wyjątkowo dotkliwe. Intensywne opady deszczu, które trwały ponad godzinę, doprowadziły do poważnych podtopień w wielu częściach miasta. Ulice zamieniły się w rzeki, a mieszkańcy i turyści obserwowali, jak woda zalewa kolejne obszary. Sytuacja była na tyle poważna, że konieczna była interwencja strażaków, którzy mieli pełne ręce roboty.

- W województwie małopolskim z powodu poniedziałkowych burz i gwałtownych opadów strażacy interweniowali do poniedziałkowego wieczora aż 275 razy – przekazał mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej. Najwięcej interwencji miało miejsce właśnie w Krakowie – aż 216.

Skala burzy w Krakowie była ogromna, co widać na licznych zdjęciach i filmach, które obiegły internet. Niedrożne studzienki kanalizacyjne spowodowały, że woda zalała ulice i przejazdy drogowe. To z kolei doprowadziło do skrócenia tras kilku linii autobusowych i tramwajowych, powodując utrudnienia w komunikacji miejskiej. Na stacji kolejowej Kraków-Bronowice woda wdzierała się z peronów do przejścia podziemnego, co zostało udokumentowane na filmie opublikowanym przez Platformę Komunikacyjną Krakowa.

Pod wodą znalazł się również parking podziemny w jednej z galerii handlowych na Bronowicach. Główne arterie komunikacyjne na zachodzie miasta, takie jak okolice ul. Armii Krajowej, Lindego oraz rondo Ofiar Katynia, również zostały podtopione. Żywioł nie oszczędził nawet Podgórza, gdzie główne drogi także zaczęły być zalewane.

IMGW znowu ostrzega przed burzami

Wtorek, 9 września będzie kolejnym burzowym dniem w Małopolsce. Tym razem groźne zjawiska pogodowe mają jednak dotyczyć nie Krakowa, lecz południowej części województwa. Od godz. 11.00 do 19.00 żółte alerty obowiązują w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim i mieście Tarnowie. Pomarańczowe alerty zostały natomiast wprowadzone w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, gorlickim, nowosądeckim oraz mieście Nowym Sączu.

