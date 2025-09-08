Tragiczny wypadek w Chrzanowie. 5-latek śmiertelnie potrącony przez autobus

Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło krótko przed godziną 15:00, na ul. Oświęcimskiej. Autobus komunikacji miejskiej potrącił 5-letniego chłopca. Siła uderzenia była tak duża, że maluch znalazł się pod pojazdem. Na miejsce wypadku natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. Strażacy wydobyli dziecko spod autobusu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Chłopiec następnie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Niestety kilka godzin później ze szpitala nadeszły smutne informacje. Chłopczyk zmarł.

Jak doszło do wypadku na ul. Oświęcimskiej?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w chwili wypadku 5-letni obywatel Ukrainy był ze starszymi braćmi. Razem z nimi miał jeździć na rowerze. W rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej uderzył w bok autobusu, który zjeżdżał z ronda.

– Nie wiadomo, dlaczego dwóch starszych chłopców przejechało, a trzeci nie - tłumaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec.

69-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Pobrano od niego krew do dalszych badań, w tym na obecność narkotyków. Autobus został zabezpieczony do oględzin. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Wsparcie dla rodziny chłopca i kierowcy autobusu

W chwili wypadku na miejscu nie było matki chłopca. Kobieta po stracie dziecka jest w ciężkim stanie psychicznym i do tej pory nie została przesłuchana.

Kierowca autobusu również przeżywa traumę, więc również nie złożył zeznań. Policjanci, którzy ustalają szczegółowe okoliczności wypadku, opierają się na relacjach świadków zdarzenia.

Mieszkańcy Chrzanowa są wstrząśnięci tragicznym wypadkiem. Głos zabrał m.in. burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek, który złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego chłopca.

"„Ogromna tragedia dotknęła dziś Chrzanów. Na ul. Oświęcimskiej w wyniku wypadku drogowego życie stracił 5-letni chłopiec. Trudno znaleźć słowa wobec tak wielkiej straty. W imieniu swoim i całej społeczności Chrzanowa składam rodzinie oraz bliskim wyrazy najgłębszego współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie”

- napisał burmistrz w mediach społecznościowych.

Władze miasta zaoferowały rodzinie chłopca wsparcie psychologiczne oraz pomoc w organizacji pogrzebu. Burmistrz zadeklarował także wsparcie dla kierowcy autobusu, dla którego wypadek był traumatycznym przeżyciem.

Na pomoc psychologa mogą również liczyć dzieci w miejskich przedszkolach.

— Wieść o tym wypadku rozeszła się bardzo szybko. Niewykluczone, że część dzieci znała 5-letniego chłopczyka — mówi w rozmowie z "Faktem" Robert Maciaszek. - Dlatego zwróciłem się do wszystkich naszych przedszkoli o szczególną uwagę w tym zakresie.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu okoliczności tragedii

Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zdarzenie lub posiadają, informacje mogące pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie.

"Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 6 września 2025 roku, około godziny 14:43 w Chrzanowie na ul. Oświęcimskiej, gdzie jak wstępnie ustalono małoletni chłopiec poruszający się rowerem, w rejonie przejścia dla pieszych wjechał na jezdnię i został potrącony przez autobus. W wyniku zdarzenia małoletni zmarł w szpitalu. Wszystkie osoby będące naocznymi świadkami wypadku lub poruszające się w ww. godzinach w ww. miejscu i posiadające w swoim pojeździe wideorejestrator, a także pasażerowie autobusu proszeni są o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie tel. 47 83 24 270 lub 47 83 24 255"

- apelują chrzanowscy policjanci.

