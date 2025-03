Oblodzenie i silny wiatr nadchodzą! IMGW ostrzega kilka województw

Synoptycy IMGW wydają kolejne ostrzeżenie. Oblodzenie na drogach na południu kraju, silny wiatr na Pomorzu

Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników dotyczą południowych części województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Instytut na tych terenach przewiduje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około minus 3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około minus 5 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk Instytut ocenia na 80 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 21 w niedzielę (2 marca) do godz. 8 w poniedziałek (3 marca).

Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na terenie województwa pomorskiego i w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego (powiaty: Koszalin, koszaliński, sławieński).

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, we wtorek do 85 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w ciągu dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk Instytut ocenia na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 2 w poniedziałek do godz. 18 we wtorek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

