Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Matura 20025. Uczniowie z zaświadczeniem mogą dłużej zdawać

Tegoroczna matura 2025 zbliża się wielkimi krokami. Przed uczniami ostatnich klas szkół średnich czas wytężonej nauki. Nawet dla tych, którzy nie mają kłopotów z przyswajaniem wiedzy, to również duży stres, bo każdy chciałby jak najlepiej zaliczyć egzamin maturalny.

Dlatego nie brakuje osób, które chcą sobie „ułatwić” zdanie egzaminu, albo przynajmniej zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik. Od lat rośnie więc liczba uczniów, którzy starają się o zaświadczenie od lekarza, dzięki któremu będą mogli dłużej zdawać maturę.

Ile czasu można wydłużyć maturę?

Mając odpowiednie zaświadczenie, uczeń może 30 minut wydłużyć egzamin pisemny oraz 15 minut dłużej odpowiadać na ustnym.

Kto może dłużej zdawać egzaminy?

W Polsce istnieje możliwość wydłużenia czasu egzaminu maturalnego dla uczniów z określonymi trudnościami edukacyjnymi lub specjalnymi potrzebami. Oto kilka sytuacji, w których można ubiegać się o dodatkowy czas:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. w przypadku dysleksji, ADHD, autyzmu, zespołu Aspergera) może ubiegać się o dostosowanie warunków egzaminu, w tym wydłużenie czasu.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Jeśli uczeń nie ma orzeczenia, ale posiada opinię o trudnościach w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), może także wnioskować o przedłużenie czasu.

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność

Osoby z przewlekłymi chorobami lub niepełnosprawnością ruchową również mogą uzyskać dodatkowy czas na egzaminie.

Właśnie w tym trzecim przypadku, przed maturami rośnie liczba uczniów, którzy zgłaszają przewlekłe dolegliwości.

Stany depresyjne, migreny, cukrzyca, astma, alergia - to niektóre z chorób, na które najczęściej zapadają uczniowie przed maturami.

- 15 lat temu było trzech takich uczniów, a była jeszcze wtedy końcówka wyżu demograficznego. Teraz na 218 przystępujących do matury mamy 120 osób z różnymi dostosowaniami, z czego ok. 50 proc. to właśnie wydłużony czas – powiedział Radiu Zet Grzegorze Lech, dyrektor III LO w Lublinie. Mężczyzna nie ma wątpliwości, że część zaświadczeń o konieczności dłuższego pisania matury, w dodatku przyniesiona na koniec edukacji, w ostatniej klasie liceum, jest co najmniej wątpliwa. - Dostajemy jakieś zaświadczenie od jakiegoś lekarza i niestety niewiele możemy z tym zrobić – dodaje.

Co prawda, takie zaświadczenie musi zatwierdzić rada pedagogiczna, ale nie ma za bardzo narzędzi, żeby podważyć decyzję lekarza. Nawet jeśli sprawa wydaje się mocno naciągana.

Matura 2025. Tyle trwają egzaminy pisemne i ustne

Przypomnijmy, że czas poszczególnych egzaminów maturalnych w 2025 roku zależy od przedmiotu i poziomu.

Egzaminy obowiązkowe (poziom podstawowy)

Język polski – 240 minut (4 godziny)

Matematyka – 180 minut (3 godziny)

Język obcy nowożytny – 120 minut (2 godziny)

Egzaminy ustne

Język polski – ok. 30 minut (15 minut przygotowania - 15 minut odpowiedzi)

Język obcy – ok. 15 minut (bez czasu na przygotowanie)

Egzaminy rozszerzone

Każdy przedmiot na poziomie rozszerzonym (np. biologia, geografia, historia, fizyka, język polski, matematyka itd.) - 180 minut (3 godziny)

Wyjątkiem jest język obcy na poziomie rozszerzonym, który trwa 150 minut (2,5 godziny)