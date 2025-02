Koniec roku szkolnego 2025 dla maturzystów

Zakończenie roku maturzystów zwykle wypada wcześniej, niż zakończenie roku pozostałych uczniów. To już ostatnie chwile, by przygotować się do najważniejszego egzaminu - matury. Zakończenie roku szkolnego zwykle wypada w ostatni piątek czerwca, tym razem wakacje rozpoczną się 28 czerwca. Nieco inaczej jest w przypadku maturzystów, którzy już na początku maja zmierzą się z arkuszami CKE na maturze. Jak wynika z oficjalnego harmonogramu roku szkolnego 2024/2025, koniec semestru dla maturzystów nastąpi 25 kwietnia 2025. Wynika to z " § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września".

Rok szkolny maturzystów

Rok szkolny maturzystów jest krótszy od roku szkolnego innych klas. Co prawda zaczyna się również 1 września, natomiast zakończenie roku maturzystów wypada zwyczajowo w ostatni piątek kwietnia. Podobnie będzie również w roku szkolnym 2024/2025, bo jako datę zakończenia roku szkolnego wskazano 25 kwietnia 2025. Koniec semestru dla maturzystów wypada więc właśnie tego dnia. Później absolwentów czekają matury.

Wakacje dla maturzystów

Mogłoby się wydawać, że wakacje dla maturzystów są o wiele dłuższe, niż wakacje uczniów pozostałych klas. Jest w tym nieco prawdy, ponieważ zakończenie roku maturzystów wypada końcem kwietnia, a nie końcem czerwca. Poza tym osoby, które zdecydują się na studiowanie, rozpoczną kolejny etap kształcenia w październiku, a nie we wrześniu, jak ich młodsi koledzy w szkołach podstawowych czy średnich. Pamiętać należy jednak, że egzaminy maturalne wiążą się z ogromnym stresem dla absolwentów, a już w maju czeka ich zmierzenie się z arkuszami CKE.

Wystawienie ocen maturzyści 2025

Maturzyści powinni mieć wystawione oceny za rok szkolny 2024/2025 na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, czyli do 18 kwietnia 2025. Następnie powinna odbyć się w szkołach Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Co ważne, z miesięcznym wyprzedzeniem uczniowie powinni wiedzieć o wystawieniu ewentualnych zagrożeń z danych przedmiotów.

Zakończenie roku klas maturalnych 2025

Zakończenie roku maturzystów zaplanowano na 25 kwietnia 2025. Do tej daty powinny być wystawione wszystkie oceny, a maturzyści uroczyście pożegają się ze szkołą średnią. Przed nimi już "tylko" (lub "aż"!) egzaminy maturalne.

