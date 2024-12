Matura próbna 2025. Co będzie w arkuszach CKE z angielskiego? Uczniowie jak zwykle czekają na przecieki

Spis treści

Matura 2025: harmonogram egzaminów

CKE przekazało, że maturę w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano na 5-24 maja 2025 r. Już po długim weekendzie, w poniedziałek, 5 maja, absolwenci szkół średnich zmierzą się z testem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Godzina matury podstawowej nie zmienia się od lat i egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 9.00. Drugiego dnia matur 2025 roku, czyli 6 maja, odbędzie się test z matematyki na poziomie podstawowym, natomiast matura z języka obcego została zaplanowana na 7 maja. Zanim jednak uczniowie przystąpią do egzaminów, czekają ich matury próbne.

Matura próbna 2025: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała, że próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia 2024 r. Co ważne, zostaną przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek, 5 grudnia. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 9 grudnia uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.

Matura próbna 2025 CKE z angielskiego: Czy są przecieki?

Uczniowie, który zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2025 CKE zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa. Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazuje, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Przypominamy, jakie są wymagania na egzamin matury 2025.

Matura próbna 2025: Jak wygląda matura z angielskiego na poziomie podstawowym?

Czas trwania: 120 minut.

Liczba punktów: 60

Struktura egzaminu: Zadania zamknięte (32-38 punktów)

Rozumienie ze słuchu: podstawę tej części egzaminu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której, oprócz tekstów w języku angielskim, nagrano instrukcje w języku polskim. Rozumienie tekstów pisanych. Znajomość środków językowych: zadania sprawdzają znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych).

Zadanie otwarte (28-22 punktów)

Wypowiedź pisemna w formie tekstu użytkowego (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań. Długość wypowiedzi: wprowadzono limit 80-130 wyrazów. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Pewniaki na maturę z angielskiego

Czy istnieją pewniaki na maturę z języka angielskiego? Niestety, nikt nie może być pewien, co pojawi się na maturze, trzeba więc koniecznie powtórzyć całą gramatykę. Dzięki przykładom, jakie zamieściliśmy w naszym opracowaniu, gramatyka nie będzie miała przed Tobą tajemnic. Nie ufaj pewniakom na maturę, zamieszczonym w internecie! Egzaminatorzy lubią niespodzianki.

Wymagania egzaminacyjne

Ogólne

Znajomość środków językowych: zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

Rozumienie wypowiedzi: zdający rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Tworzenie wypowiedzi: zdający samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne oraz proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne.

Reagowanie na wypowiedzi: zdający uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Przetwarzanie wypowiedzi: zdający zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.