Pasażerka suzuki nie żyje, kierujący autem w stanie ciężkim! Potężne zderzenie z audi w Mszanie Górnej

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-22 19:38

Policja w Limanowej bada przyczyny śmiertelnego wypadku w Mszanie Górnej, do którego doszło w sobotę, 22 listopada, ok. godz. 14. Na drodze wojewódzkiej nr 968 zderzył się suzuki i audi, co skończyło się śmiercią 65-letniej pasażerki pierwszego z pojazdów i ciężkimi obrażeniami ciała u prowadzącego auto 67-latka; nic nie stało się kierującemu audi 38-latkowi.

Mszana Górna. Śmiertelny wypadek na DW 968

i

Autor: KW PSP w Krakowie/ Materiały prasowe Policja w Limanowej bada przyczyny śmiertelnego wypadku w Mszanie Górnej, do którego doszło w sobotę, 22 listopada, ok. godz. 14. Na drodze wojewódzkiej nr 968 zderzył się suzuki i audi, co skończyło się śmiercią 65-letniej pasażerki pierwszego z pojazdów i ciężkimi obrażeniami ciała u prowadzącego auto 67-latka
  • Tragiczny wypadek w Mszanie Górnej pochłonął życie jednej ofiary.
  • Zderzenie suzuki i audi doprowadziło do śmierci 65-letniej pasażerki.
  • Sprawdź, co było przyczyną tego śmiertelnego zdarzenia i jakie są dalsze kroki śledztwa.

Mszana Górna. 65-latka zginęła w wypadku na DW 968

Jedna osoba nie żyje, jedna ciężko ranna - to bilans wypadku na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej pod Limanową, do którego doszło w sobotę, 22 listopada, ok. godz. 14. W nieznanych na razie okolicznościach zderzyły się tam suzuki i audi. 65-letnia pasażerka pierwszego z pojazdów zginęła na miejscu, natomiast 67-letni kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala.

- Mężczyznę wydostali z wnętrza pojazdu policjanci, natomiast kobieta została zakleszczona w środku, więc uwolnili ją dopiero strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego; poszkodowana była jeszcze reanimowana, ale bez skutku - przekazała "Super Expressowi" Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Kierujący audi 38-latek nie odniósł żadnych widocznych obrażeń, ale profilaktycznie również został hospitalizowany. Postępowanie policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

Polecany artykuł:

Driftował ulicami miasta i huknął w kię. 29-latek z BMW uciekł, a wkrótce późni…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LIMANOWA
WYPADEK