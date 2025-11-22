Tragiczny wypadek w Mszanie Górnej pochłonął życie jednej ofiary.

Zderzenie suzuki i audi doprowadziło do śmierci 65-letniej pasażerki.

Sprawdź, co było przyczyną tego śmiertelnego zdarzenia i jakie są dalsze kroki śledztwa.

Mszana Górna. 65-latka zginęła w wypadku na DW 968

Jedna osoba nie żyje, jedna ciężko ranna - to bilans wypadku na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej pod Limanową, do którego doszło w sobotę, 22 listopada, ok. godz. 14. W nieznanych na razie okolicznościach zderzyły się tam suzuki i audi. 65-letnia pasażerka pierwszego z pojazdów zginęła na miejscu, natomiast 67-letni kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala.

- Mężczyznę wydostali z wnętrza pojazdu policjanci, natomiast kobieta została zakleszczona w środku, więc uwolnili ją dopiero strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego; poszkodowana była jeszcze reanimowana, ale bez skutku - przekazała "Super Expressowi" Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Kierujący audi 38-latek nie odniósł żadnych widocznych obrażeń, ale profilaktycznie również został hospitalizowany. Postępowanie policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.