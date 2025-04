Matura język angielski 2025: Przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi z angielskiego. Wszystko co musisz wiedzieć o maturze z angielskiego 2025

Zimy w Polsce są coraz krótsze i coraz mniej śnieżne, w związku z tym branża narciarska szuka alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest budowa całorocznych stoków narciarskich w halach. Jak dotąd, w Europie i Dubaju powstało ponad 20 takich obiektów. W Polsce funkcjonują jedynie niewielkie sale z matami imitującymi śnieg, np. w Warszawie. Górka Szczęśliwicka oferuje namiastkę szusowania na specjalnej macie, ale to nie to samo, co prawdziwy stok. Nowa atrakcja turystyczna oferująca dużo większe możliwości dla fanów białego szaleństwa miałaby powstać w Małopolsce.

Jak opisuje portal wyborcza.pl, projekt hali narciarskiej w Babicy w Beskidzie Makowskim zakłada budowę zadaszonego stoku o nachyleniu do 35 stopni, wyposażonego w wyciągi i system sztucznego naśnieżania. W obiekcie znajdzie się również karczma w stylu górskiej bacówki oraz wypożyczalnia sprzętu. Temperatura wewnątrz hali ma wynosić od -2 do -5 stopni Celsjusza.

Inwestorem jest deweloper Wacław Prorok, który od lat skupował działki w Babicy pod budowę kompleksu turystycznego. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia LA z Wadowic.

W sprawie powstania pierwszej w Polsce inwestycji tego typu odbędą się konsultacje społeczne, które potrwają do 14 maja.

- Decyzja środowiskowa zapadnie po przeanalizowaniu potencjalnego wpływu inwestycji na okolicę — informują urzędnicy wadowickiego samorządu, cytowani przez wyborcza.pl.

Wieś Babica (dawniej Babice) jest położona na Pogórzu Wielickim na trasie Wadowice – Stanisław Górny, nad potokiem Babicą, dopływem potoku Wysoka.

Morskie Oko zaśmiecone jak nigdy. To sprawka turystów. TPN opublikował zdjęcia

SE_Cała treść testamentu Franciszka. Oto ostatnia wola zmarłego papieża Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.