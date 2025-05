Do zdarzenia doszło 17 maja, kiedy to policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu otrzymali zgłoszenie o znęcaniu się nad psem. Z relacji właścicielki wynikało, że jej nietrzeźwy syn bez powodu wszczął awanturę i rzucił psem o ścianę, gdy ten spokojnie leżał na kanapie.

- Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Okazało się, że mężczyzna opuścił mieszkanie przed ich przyjazdem mundurowych. Policjanci szybko ustalili rysopis poszukiwanego 28-latka i chwilę później zatrzymali go na jednej z olkuskich ulic, a następnie doprowadzili do policyjnej celi – relacjonuje olkuska policja.

Z ustaleń policji wynika, że 28-latek już wcześniej znęcał się nad zwierzęciem. Miał kopać psa, krzyczeć na niego, a zwierzę na widok agresywnego mężczyzny chowało się pod wersalkę. Właścicielka psa nie godziła się na takie traktowanie pupila i powiadomiła o tym fakcie policjantów.

Piesek pozostał pod troskliwą opieką właścicielki. Na szczęście jego stan jest dobry i nie wymaga pomocy weterynaryjnej. 28-latek po wytrzeźwieniu opuścił komendę z zarzutem znęcania nad zwierzęciem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

