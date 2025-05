Pijany kierowca pędził zakopianką wioząc małe dzieci. Żonie to nie przeszkadzało

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Policjanci zwrócili uwagę na volkswagena, który jechał lewym pasem z nadmierną prędkością. Pomiar prędkości wykazał 97 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h ze względu na przejście dla pieszych. Kierowca został zatrzymany do kontroli. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego.

W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie był poszukiwany, jednak badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, w pojeździe znajdowały się cztery osoby: żona kierowcy (która nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa), inny członek rodziny oraz dwoje dzieci – dziewięciolatek i dwulatek. Co ciekawe, żona posiadała uprawnienia do kierowania i była trzeźwa. Mimo tego pozwoliła, żeby prowadził jej pijany mąż, narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz dzieci.

- Zatrzymany mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za szereg wykroczeń drogowych, w tym przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym i przewożenie pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa – informuje myślenicka policja.

O zdarzeniu zostanie również poinformowany sąd rodzinny, ze względu na realne zagrożenie, jakie nietrzeźwy kierowca stwarzał dla dzieci.

Policja apeluje o rozsądek: „Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to nie tylko przestępstwo, ale przede wszystkim skrajna nieodpowiedzialność, zwłaszcza gdy w pojeździe znajdują się dzieci”.

