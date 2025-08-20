Początek nowego roku szkolnego bez nauczycieli? 1 września wyjdą na ulicę. Ogromna manifestacja przed MEN

1 września o 11:00 – manifestacja ZNP przed MEN.

Postulaty: 10% podwyżki od września 2025 r. i powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem od 2026 r.

Termin spełnienia żądań – do 29 sierpnia.

ZNP: „Na razie nie mówimy o strajku”, decyzja o ewentualnym strajku zapadnie we wrześniu.

Rząd przypomina o 30–33% podwyżkach w 2024 r. i kolejnych wzrostach w latach 2025–2026.

Pod koniec czerwca Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego. Związkowcy wówczas wskazywali na „opieszałość działania rządu” wobec środowiska nauczycielskiego. Domagają się m.in. 10-procentowych podwyżek od 1 września 2025 r. oraz uchwalenia obywatelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela, który powiąże wysokość nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Termin na spełnienie postulatów

Związkowcy wyznaczyli rządowi czas na realizację żądań do 29 sierpnia. W przeciwnym razie 1 września zorganizują manifestację. Do Warszawy przyjadą nauczyciele, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego.

Strajk? Decyzja we wrześniu

Czy ZNP rozważa strajk? Rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis wyjaśniła PAP, że decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Główny ZNP. Spotkanie planowane jest pod koniec września. - Teraz jesteśmy zaangażowani w przygotowanie manifestacji – dodała.

W czerwcu Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązano do „powołania zespołu i opracowania instrukcji zakładającej zaostrzenie akcji protestacyjnych w placówkach edukacyjnych na terenie kraju”. Ma też powstać kalendarium „dalszych działań protestacyjnych”. - Myślę, że będą na początku września, po manifestacji – powiedziała Kaszulanis.

Na 13 września 2025 r. własną manifestację zapowiedziała Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Z kolei na 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, przygotowywana jest specjalna akcja środowiskowa.

