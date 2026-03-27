Podhale zasypane śniegiem. Drzewo zerwało linię energetyczną, krokusy zniknęły pod białym puchem

Atak zimy na Podhalu. Strażacy usuwają połamane drzewa
W Leśnicy konieczna była interwencja strażaków. Powalone drzewo całkowicie zablokowało przejazd i uszkodziło przewody elektryczne. Intensywne opady białego puchu w Tatrach przykryły fioletowe dywany krokusów. Może to pokrzyżować plany na podziwianie tegorocznego, masowego rozkwitu tych roślin. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do sobotniego poranka (28 marca) pokrywa śnieżna może powiększyć się o kolejne 20-30 centymetrów.
Oficer dyżurny zakopiańskiej straży pożarnej odebrał wiele zgłoszeń o lokalnych zagrożeniach. Strażacy musieli usuwać z drogi drzewo, które nie wytrzymało ciężaru śniegu i zablokowało przejazd.
„Po dotarciu na miejsce zastaliśmy drzewo, które pod naporem śniegu przewróciło się, całkowicie blokując przejazd drogą. Co gorsza, upadający konar uszkodził również linię energetyczną, co stwarzało dodatkowe niebezpieczeństwo”
Ratownicy zabezpieczyli i oświetlili miejsce zdarzenia. Następnie przy użyciu pił spalinowych pocięli i usunęli wiatrołom, przywracając ruch na drodze.
Gwałtowny nawrót zimy w Tatrach sprawia, że miłośnicy gór martwią się o los tegorocznych krokusów. Tomasz Zając, przyrodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową nie krył obaw o kondycję tatrzańskiej flory.
„Wiele krokusów podczas minionych słonecznych dni już w pełni zakwitło, ale teraz przykryła je gruba warstwa śniegu. Krokusy zostaną przygniecione i część z nich się nie podniesie, zwłaszcza, że opady śniegu są także zapowiadane na kolejne dni”
Przyrodnik zaznaczył, że w tym sezonie możemy nie doczekać się słynnych, fioletowych polan.
Prognozy IMGW dla Tatr. Ile śniegu spadnie?
Synoptycy IMGW przewidują, że w rejonach powyżej 700 metrów nad poziomem morza, od czwartku (26 marca) do sobotniego poranka (28 marca) spadnie od 20 do 30 centymetrów nowego śniegu. Tylko w ciągu minionej doby przybyło od 12 do 18 centymetrów białego puchu.
Komunikat ostrzegający przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje do godziny 7:00 w sobotę, 28 marca. Turyści wybierający się na górskie szlaki powinni na bieżąco sprawdzać prognozy pogody, komunikaty lawinowe i zachować szczególną ostrożność.