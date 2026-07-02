Pogoda dla Krakowa na weekend 3-5 lipca

Początek lipca w Krakowie zapowiada się bardzo dynamicznie pod względem pogody. Aura w ciągu najbliższych dni pokaże swoje dwa oblicza. Weekend rozpocznie się letnią, niemal upalną atmosferą, jednak już w sobotę nadejdzie wyraźna zmiana, która utrzyma się także w niedzielę. Różnica temperatury między piątkiem a niedzielą będzie bardzo odczuwalna.

Piątek z letnią temperaturą

Piątek w Krakowie będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 31 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Na niebie dominować będzie słońce, choć prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie raczej słaby, osiągając prędkość około 4 m/s.

Nagłe załamanie pogody w sobotę

Sobota przyniesie do Krakowa gwałtowne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie aż o ponad 10 stopni w porównaniu do piątku i wyniesie zaledwie 20 stopni. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większą część dnia. Dobra wiadomość jest taka, że w sobotę nie prognozuje się opadów deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, jego prędkość wzrośnie do około 5 m/s, co może dodatkowo potęgować uczucie chłodu. Najniższa temperatura w nocy spadnie do około 12 stopni.

Chłodna i deszczowa niedziela

Niedziela będzie kontynuacją chłodnej aury z soboty, a na termometrach zobaczymy jeszcze niższe wartości. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 18 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najzimniejszym w całym weekendowym zestawieniu. Do dużego zachmurzenia dołączą także słabe opady deszczu, które mogą pojawiać się w różnych porach dnia. Wiatr pozostanie umiarkowany, z prędkością około 4-5 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Tak zmienna aura wymaga elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Gorący i słoneczny piątek to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu – czy to podczas długiego spaceru, czy relaksu w jednym z miejskich parków. Z kolei pochmurna, ale sucha sobota sprzyja aktywnościom, które nie wymagają bezchmurnego nieba. To dobry dzień na zwiedzanie czy spotkania w kawiarnianych ogródkach, choć warto mieć ze sobą cieplejsze ubranie. Deszczowa niedziela może natomiast pokrzyżować plany plenerowe i skierować uwagę na miejsca pod dachem, takie jak kina, muzea czy galerie.

Dane pogodowe: OpenWeather