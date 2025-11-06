Pogrzeb Elżbiety Pendereckiej. Spocznie przy mężu w Panteonie Narodowym

W piątek, 7 listopada, o godz. 19.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się wieczornica poświęcona pamięci Elżbiety Pendereckiej z udziałem artystów Sinfonietty Cracovii.

Elżbieta Penderecka była wybitną mecenaską kultury, pomysłodawczynią Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena i założycielką m.in. orkiestry Sinfonietta Cracovia.

Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę. Msza święta żałobna rozpocznie się w samo południe, o godzinie 12:00, w krakowskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po jej zakończeniu nastąpi odprowadzenie urny z prochami zmarłej do krypty w Panteonie Narodowym. Tam Elżbieta Penderecka spocznie obok zmarłego w 2020 roku męża, Krzysztofa Pendereckiego.

Jednak pożegnanie rozpocznie się już dzień wcześniej. W piątek o godzinie 19:00, w tej samej świątyni, odbędzie się specjalna wieczornica poświęcona jej pamięci. Będzie to hołd złożony przez artystów, którzy przez lata z nią współpracowali. Jak przekazał PAP Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, będzie to wydarzenie pełne zadumy i piękna. - Przy urnie z prochami zmarłej artyści Sinfonietty Cracovii wypełnią kościół muzyką, a aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski – poezją Cypriana Kamila Norwida oraz Czesława Miłosza. Wszyscy pragnący uczcić pamięć śp. Elżbiety Pendereckiej będą mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej – podkreślił Giza w komunikacie dla PAP.

Kim była Elżbieta Penderecka? Nie tylko żona mistrza, ale i ambasadorka polskiej kultury

Elżbieta Penderecka, z domu Solecka, urodziła się w 1947 roku w Krakowie. Choć studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jej życie nierozerwalnie splotło się ze światem muzyki klasycznej. W 1965 roku poślubiła Krzysztofa Pendereckiego, stając się nie tylko jego żoną, ale także najbliższą współpracowniczką. Prowadziła sekretariat kompozytora i z ogromnym zaangażowaniem wspierała go w jego artystycznej działalności.

Jej rola nie ograniczała się jednak tylko do bycia u boku męża. Elżbieta Penderecka była niezwykle wpływową i skuteczną menedżerką kultury. To ona była siłą napędową i prezeską Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które od lat organizuje prestiżowy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Przyczyniła się również do powstania cenionej orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia. Jej zasługi dla promocji polskiej kultury zostały docenione na arenie międzynarodowej. W 2002 roku otrzymała Europejską Nagrodę Kultury za bycie „ambasadorem Polski w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód”.