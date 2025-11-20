Polacy na celowniku oszustów. Podszywają się pod NFZ

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-20 8:45

Coraz więcej mieszkańców z całej Polski znajduje w swoich skrzynkach e-maile, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak oficjalne powiadomienia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Urzędowe logo, formalny ton i obietnica zwrotu pieniędzy mogą uśpić czujność, ale eksperci już alarmują, że za tymi wiadomościami kryje się sprytnie przygotowana pułapka.

  • Polacy padają ofiarą nowej kampanii phishingowej podszywającej się pod Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Oszuści wykorzystują logo NFZ i obietnicę zwrotu kosztów leków, aby wyłudzić dane osobowe i dostęp do bankowości.
  • NFZ ostrzega, by nie klikać w linki i przypomina, że nigdy nie prosi o dane ani nie wysyła linków weryfikacyjnych.

Oszuści grasują po całej Polsce. Tak próbują ukraść dane mieszkańcom

Oszuści nie próżnują i szukają kolejnych sposobów na to, by wyłudzić dane od Polaków. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o podszywaniu się pod NFZ. Okazuje się, że spora część społeczeństwa otrzymuje wiadomości e-mail, które, choć wyglądają legalnie i prawdziwie, to są niestety próbą wyłudzenia danych. O nowym triku przestępców informował już w komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia, apelując do Polaków, by zachowali ostrożność. 

Oszuści znów podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. To kolejny przypadek w tym roku. Tym razem chodzi o zwrot kosztu zakupu leków. Wiadomość e-mail rzekomo wysłana przez NFZ, to tak naprawdę kampania phishingowa, która wyłudza dane i pieniądze - poinformował NFZ na swojej stronie internetowej.

Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w link

Cyberprzestępcy wykorzystują logo NFZ, urzędowy ton oraz obietnicę "zwrotu kosztów leków", by nakłonić odbiorców do kliknięcia w fałszywy link. Niestety, ale przycisk "Przejdź do weryfikacji" prowadzi jednak do strony stworzonej wyłącznie po to, by wyłudzić dane osobowe i dostęp do bankowości elektronicznej.

Warto pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza refundację za leki tylko z aptekami. Dodatkowo pamiętaj, by weryfikować adresy stron internetowych oraz zwracaj uwagę na najmniejsze szczegóły. W sytuacji gdy masz wątpliwości, zawsze może skontaktować się z NFZ przez infolinię lub całą sprawę zgłosić na policję. 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina również, że nigdy:

  • nie prosi o podanie danych osobowych przez komunikatory internetowe, wiadomości e-mail, czy SMS-y,
  • nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez e-mail lub SMS,
  • nie sprzedaje niczego w internecie,
  • nie nakłania do zawierania umów kredytowych na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych.
