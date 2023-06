Policja szuka bliźniaków podobnych jak dwie krople wody. Za ich ukrywanie można trafić do więzienia

Zadyma w schronisku. Agresywny 50-latek dobijał się do pokoi turystów

Policja szuka bliźniaków z Krakowa. List gończy za Maciejem i Jakubem Ogorzałkami

Bracia Maciej i Jakub Ogorzałek poszukiwani są na podstawie listów gończych wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Sąd wydał wobec poszukiwanych postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających. 28-latkowie ostatni raz zamieszkiwali przy ul. Śląskiej 11 w Krakowie. Policja prosi, by wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanych mężczyzn kierować do Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numer tel. 47-83-52 913 lub pod numer alarmowy 112.

Mundurowi zapewniają informatorom anonimowość i zachowanie tajemnicy co do ich personaliów. Równocześnie ostrzegają, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

i Autor: Małopolska Policja Poszukiwani bracia bliźniacy z Krakowa: Maciej (L) i Jakub (P) Ogorzałkowie.

17-latek z siekierą napadał na Żabki