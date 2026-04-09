Do Polski wróciła zimowa aura z temperaturami poniżej 10°C i mrozem w nocy.

Spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, a także porywisty wiatr, potęgujący uczucie chłodu.

Nocą na południowym wschodzie utrzyma się zachmurzenie i przelotne opady śniegu, a w pozostałych regionach będzie pogodnie i sucho, z temperaturami spadającymi do -6°C.

Mróz i śnieg zaskoczą Polaków! Znamy prognozy

Czwartkowy (9 kwietnia) poranek w wielu miejscach kraju przywitał nas zmiennym zachmurzeniem i temperaturą oscylującą wokół zera stopni Celsjusza. Szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie Polski odnotowano przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na Pogórzu Karpackim dominuje sam śnieg. Na szczęście opady te nie są zbyt intensywne, co pozwala na względnie spokojny początek dnia. Warto jednak zachować ostrożność na drogach, ponieważ lokalnie może być ślisko.

Kolejne godziny przyniosą zróżnicowaną pogodę w zależności od regionu. Szczególnie ładna aura prognozowana jest w pasie od Pomorza po Karkonosze, gdzie możemy spodziewać się dużej ilości słońca i braku opadów. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują spędzić ten czas na świeżym powietrzu w tych rejonach. Niestety, w pozostałych częściach kraju, zwłaszcza po południu, zachmurzenie wzrośnie. Na wschodzie i południu Polski mogą pojawić się przelotne opady, choć również nie powinny być one bardzo silne. Prognozuje się deszcz, deszcz ze śniegiem bądź krupę śnieżną. Na południu Małopolski i Podkarpacia lokalnie możliwy jest także śnieg. Kierowcy i piesi powinni być przygotowani na zmienne warunki pogodowe i dostosować swoje plany do panującej aury.

Temperatura w Polsce. Czy zima wróci na dobre?

Według prognozy Onetu, w Zakopanem termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza. Na Suwalszczyźnie i Pomorzu Gdańskim odnotujemy około 5 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatura wyniesie około 8 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na krańcach zachodnich, gdzie słupki rtęci mogą wskazać około 10 stopni Celsjusza. Wiatr, umiarkowany i okresami porywisty, będzie potęgował odczucie chłodu, sprawiając, że rzeczywista temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Wiać będzie głównie z kierunków północnych. Mieszkańcy wschodu i południa kraju mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia z powodu panujących warunków atmosferycznych. Warto pamiętać o odpowiednim ubiorze, aby uniknąć przeziębień i innych dolegliwości związanych z niskimi temperaturami.

Noc przyniesie dalsze ochłodzenie. Na południowym wschodzie kraju utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, z szansą na niewielkie, przelotne opady śniegu, które stopniowo będą zanikać. Na pozostałym obszarze Polski noc będzie pogodna i sucha. Jednak nad ranem punktowo mogą pojawić się krótkotrwałe mgły i zamglenia, niektóre z nich mogą być marznące, co może utrudniać poranne podróże. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich, -4/-2 stopni Celsjusza w głębi kraju do około -1 stopnia Celsjusza nad morzem. Przy gruncie mróz będzie jeszcze silniejszy, co stwarza ryzyko wystąpienia oblodzeń.

