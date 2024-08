i Autor: Super Express

Poprawa matury 2024

Poprawka matury 2024. Kiedy wyniki poprawkowej matury 2024? [HARMONOGRAM, TERMINY]

Matura poprawkowa 2024 to ostatnia w tym roku szansa dla uczniów, którzy nie poradzili sobie z egzaminem dojrzałości w pierwotnym terminie. Emocje wzbudza przede wszystkim poprawka z matematyki. Dla wielu uczniów ten przedmiot to prawdziwy koszmar! Zebraliśmy wszystkie informacje, które przydadzą się maturzystom podchodzącym do poprawki. Kiedy odbędzie się egzamin maturalny poprawkowy? Kiedy zostaną ogłoszone wyniki? Szczegóły podajemy poniżej!