Potężne śnieżyce uderzą w Podhale. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody

Gwałtowny powrót zimy na Podhale. Spadnie nawet 30 cm śniegu

Jak przekazał Michał Kowalczuk, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mocne opady śniegu pojawią się głównie na terenach leżących powyżej 700 metrów n.p.m. Alert pierwszego stopnia dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego będzie obowiązywał od czwartku do piątku (26-27 marca). Kolejne dni także nie przyniosą poprawy – prognozy wskazują na ciągłe opady śniegu, co będzie skutkowało systematycznym grubieniem pokrywy w całym regionie.

W samym rejonie Podhala spadnie od 10 do 20 centymetrów białego puchu. Znacznie gorzej sytuacja będzie wyglądać wysoko w górach, gdzie suma opadów może bez problemu przekroczyć 30 centymetrów.

Równie niekorzystnie będą prezentować się temperatury. W Zakopanem termometry pokażą maksymalnie około 1 stopnia Celsjusza na plusie. Z kolei na tatrzańskich szczytach chwyci mróz do minus 5 stopni. Taka aura sprzyja utrzymywaniu się warstwy śnieżnej i może powodować groźną gołoledź, która mocno utrudni poruszanie się po drogach.

Niż genueński przyniósł załamanie pogody w Tatrach

Eksperci od pogody tłumaczą, że to niż genueński, tworzący się na południu kontynentu, odpowiada za nagły powrót zimowej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w środę zacznie się formować ośrodek niskiego ciśnienia, który z czasem powiększy swój zasięg. Województwo małopolskie znajdzie się pod wpływem falującego frontu atmosferycznego na północnych krańcach zatoki niżowej. To właśnie ten układ baryczny przynosi do Polski mróz i obfite śnieżyce.

Ze względu na nadchodzące opady, w Tatrach obowiązuje obecnie pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR oceniają aktualną pokrywę śnieżną jako dość stabilną. Należy jednak pamiętać, że po intensywnym śnieżeniu warunki lawinowe mogą ulec drastycznemu pogorszeniu. Osoby zamierzające wyruszyć w wyższe partie gór muszą zachować wzmożoną ostrożność i regularnie sprawdzać komunikaty Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedstawiciele IMGW przypominają, że sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna, dlatego alerty mogą być na bieżąco aktualizowane. Turyści powinni śledzić najświeższe prognozy i korygować swoje plany w zależności od warunków. W górach pogoda potrafi zmienić się błyskawicznie, a własne bezpieczeństwo to zawsze sprawa najwyższej wagi.

