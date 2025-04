Poważny wypadek w Małopolsce. Wielu poszkodowanych. Droga zablokowana

Przygotowywali ciało do transportu, obok spadło kolejne! Szokujące kulisy tragedii w Tatrach

Duże zmiany na maturze 2025. Uczniowie zachwyceni. Na to długo czekali

Poważny wypadek w Małopolsce. Jedna osoba nie żyje

Wypadek miał miejsce w poniedziałek (28 kwietnia) rano, około godz. 7:20. W okolicach miejscowości Czchów bus i samochód osobowy zderzyły się ze sobą z niewyjaśnionych na razie przyczyn. Jak podaje "Fakt", zdarzenie miało miejsce na wąskiej drodze, na wysokości zapory. Według informacji służb, pięć osób zostało rannych. Na miejscu jest też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Busem podróżowały dwie osoby dorosłe. Zostały zabrane przytomne do szpitala w Brzesku. W samochodzie osobowym podróżowały cztery osoby dorosłe, zostały zabrane do szpitali w Brzesku i Nowym Sączu. Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się uratować życia kobiety w wieku ok. 50 lat - mówi w rozmowie z Radiem Eska Dominik Machał z KP PSP w Brzesku.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ trasa Nowy Sącz — Brzesko jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, ratownicy oraz strażacy z całej okolicy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy.

Źródło: Radio Eska / brzesko112.pl / Fakt

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania