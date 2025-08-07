Przerażający wypadek w Tatrach. Turysta runął w przepaść na oczach świadków

W czwartek, 7 sierpnia w rejonie Głaźnej Czuby w Tatrach turysta spadł z dużej wysokości.

Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali TOPR, jednak mężczyzny nie udało się uratować.

Ciało ofiary przetransportowano do Zakopanego.

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z Głaźnej Czuby

Do wypadku doszło w czwartek, 7 sierpnia w rejonie Głaźnej Czuby, która znajduje się między Szpiglasowym Wierchem a Wrotami Chałubińskiego w głównej grani Tatr. Na miejsce natychmiast wysłano śmigłowiec ratunkowy. Niestety po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny.

"Gazeta Krakowska" opisuje, że do dramatu doszło na oczach innych turystów. Dyżurny TOPR odebrał kilkadziesiąt telefonów z informacją o wypadku. Mimo błyskawicznej reakcji służb, nie było żadnych szans na uratowanie życia poszkodowanego mężczyzny.

Ratownicy TOPR przetransportowali ciało turysty do Zakopanego. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące tożsamości ofiary.

Wakacje w Tatrach. Bilans wypadków

Pierwsza połowa wakacji upłynęła w Tatrach pod znakiem braku tragicznych zdarzeń. Między 28 czerwca a 28 lipca toprowcy ratowali 168 osób, spośród których 90 trafiło do szpitala, niemniej nie odnotowano wypadków śmiertelnych. Tę serię przerwał niestety dramat w rejonie Głaźnej Czuby. Ratownicy podkreślają, że turyści są coraz lepiej przygotowani do górskich wypraw.

– Codziennie w Tatrach wędrują tysiące ludzi. Owszem, zdarzają się jednostkowe przypadki braku rozsądku, ale większość turystów jest odpowiednio przygotowana do górskich wypraw czy spacerów dolinami i wybiera trasy dostosowane do swoich możliwości. Brak odpowiedniego planowania i zbyt ambitne cele do swoich możliwości, to częste przyczyny kłopotów – powiedział PAP ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.