Przyszli kierowcy z Małopolski zapłacą więcej. Szykuje się podwyżka opłat za egzaminy

Małopolska. Droższe egzaminy na prawo jazdy. Sejmik chce podwyższyć opłaty

Sejmik województwa małopolskiego zajmie się projektem uchwały dotyczącym podwyżek opłat za egzaminy na prawo jazdy. Po zmianach część teoretyczna egzaminu ma kosztować 50 złotych, czyli o 20 złotych więcej niż do tej pory. Uprawnienia kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T będą natomiast kosztować 200 złotych. Dotychczas za egzamin na prawo jazdy kat. B przyszli kierowcy płacili 140 złotych. Najdroższe będą egzaminy na kategorie: B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Małopolanie zapłacą za nie 250 złotych. Sesja sejmiku odbędzie się 27 lutego. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że obecnie obowiązujące opłaty za egzaminy na prawo jazdy funkcjonują od 2013 roku. W tym czasie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 3835,05 zł do 6965,84 zł. Podwyżka opłat ma również poprawić kondycję finansową ośrodków ruchu drogowego w związku z nałożeniem na nie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Oprócz głównego celu jakim jest organizacja egzaminów państwowych WORD-om powierzono zadanie realizacji działań publicznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Taki przyjęty model ekonomiczny funkcjonowania ośrodków egzaminowania zakładał, że uzyskanie przychody związane z realizacją egzaminów dodatkowo będą przeznaczone na finansowanie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Obecnie z przyczyn ekonomicznych działalność ta praktycznie jest niemożliwa do zrealizowania bez zmiany strony przychodowej (cen egzaminów) - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

