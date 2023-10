Radny przeżył szok w IKEI. Jadł hot doga, a starsza pani zrobiła coś zaskakującego

Pogrzeb Wandy Półtawskiej. Będą darmowe autobusy. Ważny apel do żałobników

Kraków. Łukasz Wantuch zaskoczony w IKEI przez starszą panią. Finał historii zwala z nóg

Krakowski radny Łukasz Wantuch podzielił się w mediach społecznościowych nietypową historią, której był świadkiem w sklepie IKEA. Gdy samorządowiec jadł hot doga zobaczył starszą kobietę, która napełnia swój termos darmową kawą, nerwowo rozglądając się przy tym na boki, a następnie wychodzi z IKEI. Radnego tknęła myśl, że seniorka potrzebuje wsparcia materialnego, dlatego wyszedł za nią. Prawda okazała się jednak zaskakująca. Miłośniczka darmowej kawy wsiadła za kierownicę samochodu przyzwoitej klasy. Wartość pojazdu Łukasz Wantuch oszacował na ok. 100 tysięcy złotych.

- Sceny z życia Polaków. Jem hotdoga w Ikei. Podchodzi starsza, zaniedbania pani. Bierze własny kubek, nalewa kawy i przelewa do własnego termosu. Potem następną. I następną. Rozgląda się bojaźliwie na boki. Obserwuję ją uważnie. Wychodzi ze sklepu powoli, idę za nią. Chciałem podejść i zapytać "Czy jest Pani głodna? Może kupię Pani coś do jedzenia?" A ona wsiada za kierownicą do Opla Corsy, funkiel nówki, błyszczącej jakby świeżo po myjni. Takiej za 100 tysięcy lekko licząc. Nie mam pytań - napisał na FB radny Łukasz Wantuch.