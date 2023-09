Solomia uciekła przed wojną do Polski. Jej choroba zagraża życiu

Los nie oszczędza 6-letniej Solomii. Pochodząca z Ukrainy dziewczynka kilkanaście miesięcy temu musiała razem z mamą uciekać z kraju przed wojną. Wcześniej zachorowała na raka. Trafiła do Polski. Rozpoczęło się intensywne, trwające ponad rok leczenie. Kiedy wydawało się, że do dziecka uśmiechnęło się wreszcie szczęście, nadeszła koszmarna wiadomość - choroba powróciła. Nowotwór zaatakował ciało Solomii. Istnieje szansa na wyleczenie 6-latki, jednak szpital stawia sprawę jasno - najpierw mama dziewczynki musi zapłacić za poprzednie cykle chemioterapii i radioterapii.

Nie ma pieniędzy na leczenie ciężko chorej dziewczynki. Mama "płacze z bezradności"

Mama Solomii jest załamana. - Jesteśmy w dramatycznej sytuacji i już nie wiem, co mam robić... Płaczę z bezradności, błagam o pomoc! Klinika w Barcelonie, gdzie moja córeczka walczy o życie, nie będzie kontynuować leczenia, dopóki nie opłacimy zaległych rachunków. Ale nie mamy z czego... - żali się pani Oksana we wpisie na profilu siepomaga.pl w mediach społecznościowych.

Nowotwór powrócił. Szpital nie chce zacząć ponownego leczenia Solomii

Matka 6-latki wspominała wcześniej, że w wyniku wojny na Ukrainie ona i jej córka straciły cały dorobek i "poprzednie życie". Los uśmiechnął się do Solomii i jej mamy po tym, jak udało się im trafić na leczenie do Barcelony. Wszystko za sprawą pomocy ludzi o dobrym sercu.Radioterapia i chemioterapia były intensywne, ale wydawało się, że Solomia wróci do zdrowia. Kilkanaście miesięcy później dziewczynka znów wybrała się do Barcelony. Lekarze zaniepokoili się zmianami w ciele dziecka. Wieści były koszmarne - nowotwór powrócił.

Pani Oksana przyznaje wprost, że Solomia cierpi - fizycznie i psychicznie. Dziecko jest przestraszone, chciałoby wrócić do Polski, ale leczenie jest niezbędne. Problem w tym, że szpital nie chce kontynuować leczenia. Pani Oksana nie zapłaciła jeszcze za poprzednie zabiegi. - Zostałam wezwana na rozmowę do działu finansowego kliniki. Tam poinformowano mnie, że jeśli nie wpłynie kolejny depozyt, leczenie zostanie przerwane - już w tym momencie jest na kredyt. W najbliższych dniach Solomiia powinna przejść radioterapię za 27 000 euro. Za wykonaną operację i jeden blok chemioterapii mamy dług znacznie przekraczający 50 000 euro - wyjaśnia pani Oksana, cytowana przez portal edziecko.pl. Trwa walka o zebranie pieniędzy. Na portalu siepomaga.pl uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla Solomii. Link znajdziecie TUTAJ.

