Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w środę, 19 marca przeszukali dom Ryszarda Majdzika, radnego Prawa i Sprawiedliwości w gminie Skawina. Powodem działań śledczych było zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym Majdzik pozował z bronią. Na miejscu znaleziono pistolet sygnałowy, popularnie nazywany rakietnicą oraz karabiny niemieckiej produkcji Mauser, a także amunicję do tych karabinów. Prokuratura potwierdziła, że radny nie posiadał zezwolenia na broń.

Na razie śledczy nie przedstawili Ryszardowi Majdzikowi zarzutów. Przed ewentualną decyzją w tym zakresie prokuratura chce uzyskać opinię biegłego z zakresu badania broni i amunicji.

Komunikat prokuratury

- W dniu wczorajszym tj. 19 marca 2025 roku w godzinach rannych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy udziale biegłych z zakresu badania broni i amunicji z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych mieszczących się w Skawinie zajmowanych przez Ryszarda M. Czynności związane były z prowadzonym przez Prokuraturę Rejonowa w Wieliczce śledztwem o przest. z art.263 par 2 kk, zainicjowanym anonimowym zawiadomieniem o przestępstwie, do którego załączone zostało zdjęcie Ryszarda M. opublikowane w mediach społecznościowych, na którym pozuje on z bronią. W trakcie przeszukania ujawniono i zabezpieczono : pistolet sygnałowy "Perkun" , skorodowany karabin "Mauser" bez części drewnianych, skorodowany karabin ”Mauser" bez kolby oraz taśmę amunicyjną z zawartością 42 sztuk naboi kaliber 7,92 mm "Mauser". Do chwili obecnej Ryszardowi M. nie przedstawiono zarzutów decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po uzyskaniu opinii pisemnej biegłego z zakresu badania broni i amunicji . Jak ustalono Ryszard M. nie posiada zezwolenia na broń - przekazała prok. Oliwia Bożek- Michalec, pełnią funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

