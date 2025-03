Tylko jedna karetka dla noworodków w Małopolsce

W Małopolsce funkcjonuje tylko jedna karetka przystosowana do przewożenia noworodków. Tymczasem niektóre choroby najmłodszych pacjentów wymagają natychmiastowego transportu do szpitala. Brak dodatkowych ambulansów sprawia, że chore dzieci muszą czekać na transport, ustępując pierwszeństwa jeszcze ciężej chorym noworodkom.

Eksperci wskazują, że jedna karetka powinna przypadać na każde 10 tysięcy noworodków. W Małopolsce w zeszłym roku urodziło się około 28 tysięcy dzieci, więc w województwie powinny funkcjonować co najmniej dwa pojazdy przystosowane do przewożenia najmłodszych pacjentów.

– W Małopolsce mamy w tym momencie zaledwie jedną karetkę. Sprawa ciągnie się już od jesieni ubiegłego roku. W Polsce jest skonstruowany system opieki trzystopniowej. Najwyższy stopień opieki jest kliniczny. Jesteśmy takim poziomem dwa plus. Możemy zajmować się dziećmi powyżej tysiąca gramów, ale nie dysponujemy pełnymi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi. W momencie, kiedy nasze możliwości się kończą, szukamy miejsca i oddajemy dziecko w ręce lekarza i pielęgniarki, którzy transportują je do ośrodka trzystopniowego. Były takie momenty, kiedy karetka miała 2-3 transporty w ciągu dnia i musieliśmy czekać. Jesteśmy ośrodkiem o trochę wyższym stopniu i doświadczenie mamy większe, więc możemy poczekać. Zabezpieczamy dziecko tak, aby było stabilne, bo to jest podstawa transportu noworodka. Jednak zdarzało się, że musieliśmy czekać, kiedy dzieci z ośrodków pierwszostopniowych, które wymagały pomocy nagłej i pilnej, były transportowane – wyjaśnia w rozmowie z Radiem ESKA lek. med. Marta Król, kierownik oddziału neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie.

Rezolucja radnych z Krakowa

Na niepokojącą sytuację zareagowali krakowscy radni z klubu Koalicja Obywatelska, którzy chcą zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interwencję. Rajcy spod Wawelu chcą, by resort zdrowia sfinansował zakup kolejnego ambulansu przeznaczonego do transportu najmłodszych pacjentów w naszym województwie.

- Rada Miasta Krakowa zwraca się do Ministerstwa Zdrowia oraz właściwych organów państwowych o podjęcie pilnych działań mających na celu zakup dodatkowej karetki do transportu noworodków w Małopolsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom regionu. Obecnie w Małopolsce funkcjonuje tylko jedna karetka przystosowana do transportu noworodków, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Z dostępnych informacji wynika, że zakup drugiej karetki planowany jest dopiero jesienią tego roku. Sytuacja ta jest alarmująca, gdyż noworodki znajdujące się w stanie zagrożenia życia nie mogą oczekiwać na transport, ponieważ mogłoby to prowadzić do tragicznych konsekwencji. Zgodnie z opinią ekspertów neonatologii, na każde 10 tysięcy urodzeń powinna przypadać co najmniej jedna karetka transportowa. Tymczasem w Małopolsce w ubiegłym roku urodziło się ponad 28 tysięcy dzieci, co jednoznacznie wskazuje na niedostateczne zabezpieczenie transportu medycznego dla noworodków. Noworodki wymagające pilnej pomocy, np. w przypadkach zamartwicy, muszą zostać przetransportowane w czasie nieprzekraczającym czterech godzin do wyspecjalizowanych placówek, takich jak: Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Ujastek w Krakowie, Instytut Pediatrii w Krakowie czy Oddział Kliniczny Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Każda minuta zwłoki w transporcie noworodków z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi lub chirurgicznymi znacząco zwiększa ryzyko poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet śmierci dziecka. Dysponowanie tylko jednym wyspecjalizowanym pojazdem stwarza ogromne zagrożenie, zarówno w sytuacji wzmożonego zapotrzebowania na transport, jak i potencjalnej awarii karetki, co może mieć tragiczne konsekwencje. Biorąc pod uwagę powyższe, a także wagę problemu, który dotyczy życia i zdrowia najmłodszych mieszkańców województwa Małopolskiego, Rada Miasta Krakowa apeluje do Ministerstwa Zdrowia oraz właściwych organów państwowych o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zakup nowej karetki transportowej dla noworodków w Małopolsce - czytamy w rezolucji klubu Koalicja Obywatelska.

