Robert Kubica za wygranie Le Mans dostał wyjątkowy zegarek! Takie cacko jest warte nawet milion złotych!

Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans na Circuit de la Sarthe w barwach zespołu AF Corse, w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar. Obok 40-letniego Polaka kierowcami zwycięskiej ekipy byli Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson, którzy zmieniali się za kółkiem, a Robert minął linię mety. 24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego historia sięga 1923 roku. Triumf w tej imprezie zawsze wiązał się z wyjątkowym prestiżem. Wyjątkowe są również nagrody dla zwycięzców.

Ile zarobił Robert Kubica za wygranie Le Mans?

Ile Robert Kubica zarobił za wygranie Le Mans? Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Jeszcze parę lat temu organizator wyścigu wypłacał zespołom konkretne premie za sam udział i wyniki, oczywiście do podziału na team. Teraz sprawa jest bardziej złożona. Jak podaje francuski serwis ICI Maine, kierowcom, którzy jako pierwsi przekroczą linię mety, organizator nie wypłaci żadnej nagrody pieniężnej, jak to ma miejsce np. w tenisie. Zwycięstwo w tak prestiżowym wyścigu jak Le Mans ma za to ogromną wartość marketingową, więc zespoły mają ustalone w kontraktach klauzule bonusowe dla swoich pracowników w przypadku triumfu, ale te dane trudno ustalić, bo objęte są klauzulą poufności. Kubica pewnie może również liczyć na premie ustalone z jego sponsorami.

Ekskluzywny zegarek Rolex z wygrawerowanym napisem

A największa atrakcja to luksusowe zegarki od głównego sponsora wyścigu - szwajcarskiego koncernu Rolex. Robert Kubica i jego koledzy z zespołu otrzymali je już na podium. Jak informują francuskie media, są to zegarki z limitowanej kolekcji Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona z wygrawerowanym napisem "Le Mans" upamiętniającym wydarzenie. Tradycja ta trwa od lat, a wyjątkowy czasomierz jest ekskluzywną nagrodą, której nie można kupić w regularnej sprzedaży. Takie specjalne edycje są bezcenne, a ich wartość kolekcjonerska na rynku wtórnym przekracza 250-300 tys. dol. czyli milion złotych.

